Dois homens são presos com droga avaliada em R$ 4 milhões em MG

Dois homens foram presos ao serem flagrados com drogas avaliadas em cerca de R$ 4 milhões na tarde dessa quarta-feira (4/2), na rodovia MG-050, em Divinópolis (MG), na região Centro-Oeste do estado.

A prisão ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em conjunto com o Grupo Especializado em Recobrimento (GER) da 7ª Região da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, os entorpecentes estavam em um veículo Nissan branco. A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões, mas não foi informado qual seria o produto ilícito.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Divinópolis, onde o caso será investigado.