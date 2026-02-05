Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Dois homens são presos com droga avaliada em R$ 4 milhões em MG

Suspeitos foram detidos durante operação contra o crime organizado na MG-050

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/02/2026 05:44

A droga apreendida na MG-050 foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões
A droga apreendida na MG-050 foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens foram presos ao serem flagrados com drogas avaliadas em cerca de R$ 4 milhões na tarde dessa quarta-feira (4/2), na rodovia MG-050, em Divinópolis (MG), na região Centro-Oeste do estado.

A prisão ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em conjunto com o Grupo Especializado em Recobrimento (GER) da 7ª Região da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, os entorpecentes estavam em um veículo Nissan branco. A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões, mas não foi informado qual seria o produto ilícito. 

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Divinópolis, onde o caso será investigado.

