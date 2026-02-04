Assine
HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros ao entregar material escolar na porta de casa, em BH

Crime aconteceu em Venda Nova; ex-companheira e atual prestaram depoimento

Wellington Barbosa
04/02/2026 06:41

Crime aconteceu na Vila São Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)
Crime aconteceu na Vila São Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na porta de casa na noite dessa terça-feira (3/2), na Vila São Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local, a vítima já estava sem vida. O Samu foi acionado e constatou a morte. A Perícia da Polícia Civil e o rabecão compareceram para os procedimentos de investigação e remoção do corpo.

A atual companheira da vítima apontou a ex-companheira, de 27 anos, como principal suspeita do crime. Ela afirmou que, no mês passado, já havia registrado ocorrência por ameaças, relatando que a ex teria ido até a residência do homem dizendo estar grávida e exigindo falar com ele. Segundo o relato, a mulher teria ameaçado matar o companheiro e familiares caso não fosse atendida.

Já a ex-companheira informou à polícia que manteve um relacionamento de 13 anos com a vítima e que os dois tiveram três filhos, incluindo um bebê de 28 dias, nascido no início de janeiro. Ela negou ter feito ameaças e afirmou suspeitar que alguém tenha utilizado suas redes sociais para enviar mensagens em seu nome, alegando que estava ocupada com a gestação.

De acordo com a PM, o homem recebeu uma mensagem do filho solicitando a entrega de um material escolar recém-comprado. A mãe teria informado que enviaria um motorista de aplicativo para buscar os itens. No momento em que a vítima desceu para fazer a entrega, foi alvejada por disparos de arma de fogo.

A ex confirmou o envio da mensagem e forneceu os dados do motorista, que prestou depoimento. Ele relatou que, enquanto aguardava no local, um indivíduo se aproximou e efetuou os disparos, fugindo em seguida em um veículo sedan de cor prata. O motorista afirmou que se escondeu por medo e retornou depois de cessarem os tiros, dizendo não ter conseguido identificar o autor.

Ainda segundo a ex-companheira, a vítima havia cumprido pena por duplo homicídio, tendo deixado o sistema prisional em 2024, e ela não soube informar se o passado criminal pode ter relação com o assassinato.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A atual e a ex-companheira foram conduzidas à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. Ambos os celulares foram apreendidos para investigação.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

