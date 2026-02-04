Homem é morto a tiros ao entregar material escolar na porta de casa, em BH

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na porta de casa na noite dessa terça-feira (3/2), na Vila São Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local, a vítima já estava sem vida. O Samu foi acionado e constatou a morte. A Perícia da Polícia Civil e o rabecão compareceram para os procedimentos de investigação e remoção do corpo.

A atual companheira da vítima apontou a ex-companheira, de 27 anos, como principal suspeita do crime. Ela afirmou que, no mês passado, já havia registrado ocorrência por ameaças, relatando que a ex teria ido até a residência do homem dizendo estar grávida e exigindo falar com ele. Segundo o relato, a mulher teria ameaçado matar o companheiro e familiares caso não fosse atendida.

Já a ex-companheira informou à polícia que manteve um relacionamento de 13 anos com a vítima e que os dois tiveram três filhos, incluindo um bebê de 28 dias, nascido no início de janeiro. Ela negou ter feito ameaças e afirmou suspeitar que alguém tenha utilizado suas redes sociais para enviar mensagens em seu nome, alegando que estava ocupada com a gestação.

De acordo com a PM, o homem recebeu uma mensagem do filho solicitando a entrega de um material escolar recém-comprado. A mãe teria informado que enviaria um motorista de aplicativo para buscar os itens. No momento em que a vítima desceu para fazer a entrega, foi alvejada por disparos de arma de fogo.

A ex confirmou o envio da mensagem e forneceu os dados do motorista, que prestou depoimento. Ele relatou que, enquanto aguardava no local, um indivíduo se aproximou e efetuou os disparos, fugindo em seguida em um veículo sedan de cor prata. O motorista afirmou que se escondeu por medo e retornou depois de cessarem os tiros, dizendo não ter conseguido identificar o autor.

Ainda segundo a ex-companheira, a vítima havia cumprido pena por duplo homicídio, tendo deixado o sistema prisional em 2024, e ela não soube informar se o passado criminal pode ter relação com o assassinato.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A atual e a ex-companheira foram conduzidas à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. Ambos os celulares foram apreendidos para investigação.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.