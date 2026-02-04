Corpo de corretora morta em Caldas Novas será sepultado nesta quarta (4/2)

O corpo da mineira Daiane Alves de Souza, de 43 anos, será velado e sepultado nesta quarta-feira (4/2), no Cemitério e Crematório Parque dos Buritis, em Uberlândia (MG), no Triângulo do estado. A informação é de que o sepultamento está marcado para às 17h, já o velório acontecerá assim que a funerária liberar.

De acordo com o atestado de óbito, a causa da morte foi homicídio por arma de fogo (traumatismo cranioencefálico provocado por projéteis de arma de fogo). O corpo da mineira foi encontrado em avançado estado de decomposição e, por isso, precisou passar por exames mais detalhados para identificar a causa da morte. Durante as perícias, um projétil de arma de fogo foi encontrado alojado no crânio da vítima.

Na última quarta-feira (28/1), Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a corretora morava, foi preso. Ao ser abordado pelos policiais, ele confessou que matou a vizinha e indicou onde o seu corpo estaria ocultado. O administrador é investigado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A corretora de imóveis estava desaparecida há 42 dias em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Ela foi encontrada morta nessa quarta-feira (28/1), e os suspeitos pelo crime foram presos. O principal investigado é Cleber Rosa de Oliveira, de 50 anos, que atua como síndico no condomínio onde a vítima morava.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o crime teria durado cerca de oito minutos após Daiane ter sido vista pela última vez saindo de um elevador do prédio. A informação foi divulgada pelo delegado André Luiz Barbosa, chefe do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município.

O corpo da mineira foi encontrado em uma área de mata às margens da rodovia GO-213, a 15 quilômetros de distância da área urbana de Caldas Novas. O local foi indicado pelo síndico, depois de sua prisão. Mesmo assim, por se tratar de uma área de mata fechada, foi preciso o apoio de um helicóptero da corporação.

A apuração do caso foi conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas. Durante coletiva de imprensa, o delegado André Luiz Barbosa afirmou que ao longo dos mais de 40 dias de trabalho, as equipes ouviram 22 pessoas. Dessas, quem tinha os meios e a motivação para cometer um crime contra a vítima era Cleber. Segundo ele, a análise de imagens de câmera de segurança do condomínio mostraram, também, que nenhum estranho passou pelas portarias, reforçando ainda mais a teoria de ser alguém de dentro do empreendimento.

“A investigação demonstrou que apenas alguém com autorização de acesso ao prédio, controle do sistema e conhecimento da rotina poderia cometer o crime sem ser visto”, afirmou.

Apesar da indicação do principal suspeito, a dinâmica do crime ainda não foi totalmente esclarecida. Os investigadores afirmam que a análise de câmeras de segurança mostraram que Daiane foi surpreendida pelo investigado assim que saiu do elevador e teria sido morta em um intervalo de oito minutos. Isso porque uma moradora passou pelo subsolo vinte minutos depois e não notou nenhum movimento suspeito.

“Trabalhamos com as imagens dos elevadores e do acesso ao subsolo, que é restrito a pedestres. Estabelecemos que o crime ocorreu em um intervalo máximo de oito minutos, sem fluxo de terceiros”, explicou Barbosa.



O síndico tinha um álibi?

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, Cleber Rosa de Oliveira foi confrontado com o conjunto de provas reunidas pela força-tarefa e, diante dos elementos apresentados, decidiu colaborar com a investigação. Segundo a Polícia Civil, foi nesse momento que o síndico indicou a região onde havia ocultado o corpo da vítima. “Após tomar conhecimento das provas, o síndico entrou em estado de colaboração e indicou a região onde havia ocultado o corpo”, afirmou o delegado responsável pelo caso.

Entre as provas estão imagens que mostram o homem saindo do prédio e voltando 40 minutos depois. O delegado André Luiz explica que ao deixar o residencial a capota da carroceria do veículo estava fechada, mas ao retornar estava aberta. Para ele, isso indica que Daiane estava no porta-malas já morta, já que não conseguiu pedir socorro.

O corpo da corretora de Uberlândia foi encontrado em uma área de mata, em uma vala utilizada para escoamento de água. Devido ao tempo decorrido, já se encontrava em avançado estado de decomposição, restando principalmente ossos, que foram recolhidos para exames no Instituto Médico Legal (IML).

O filho do suspeito, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso temporariamente por obstrução de justiça. Ele seria o responsável por substituir o telefone celular do pai após o crime e alterar imagens de segurança. Procurada pela reportagem, a defesa da dupla informou que ainda não teve acesso integral aos autos. O advogado Luiz Fernando Izidoro afirmou que aguarda acesso formal às informações do inquérito para, posteriormente, se manifestar.

Motivação do crime