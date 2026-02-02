Rixa entre foliões dos Carnavais de BH e Rio movimenta as redes sociais

Nos últimos dias, uma discussão tem ganhado destaques nas redes sociais entre belo-horizontinos e cariocas sobre qual cidade tem o melhor Carnaval de rua. A folia na capital mineira tem ganhado cada vez mais adeptos nos últimos anos e “incomodado” fãs do Carnaval de outros estados. De acordo com a PBH, em 2025, o carnaval de BH registrou cerca de 6,05 milhões de visitantes e a prefeitura espera que na edição deste ano receba ainda mais pessoas.



Esse destaque tem entusiasmado a população local e tem gerado discussões nas redes sociais sobre “qual cidade tem o melhor carnaval?”.

O início dessa discussão começou quando um perfil carioca no twitter reclamou que não aguentava a forçação que estava sendo feita com as festas de rua de BH. Ele aproveitou a ocasião para exaltar a folia do Rio de Janeiro. O comentário chegou aos belo-horizontinos, que começaram a defender o carnaval de Belo Horizonte e a debater com os cariocas sobre qual é o melhor carnaval entre as duas cidades.

Não aguento com vocês forçando o carnaval de BH pic.twitter.com/yV3fXngFyE — lobao (@lobolfr) January 30, 2026

O perfil "BH é Meu País" respondeu que o Carnaval de Belo Horizonte tem ascendido sem ajuda governamental e sem incentivo dos veículos de comunicação.



Precisamos forçar nada. Em poucos anos de ascensão nosso carnaval de rua já reúne quase a mesma quantidade d foliões do carnaval de rua do Rio, e isso sem apelo midiático, sem ser âncora do turismo internacional, sem patrocínio privado e sem investimento histórico pesado do Estado pic.twitter.com/zc2F3FiJ24 — Belory (@BHeMeupais) January 30, 2026

Em seguida, um turista concordou e destacou o perfil simpático do belo-horizontino, além de elogiar a culinária mineira.

Concordo, fora o tanto de gente EDUCADA que eu fiquei de cara. Parecia que a cada passo você faz uma amizade com alguém. E tem também os restaurantes maravilhosos, a culinária de BH é sensacional. Tudo em BH é perfeito, superou Rio em todos os sentidos! — Chase (@ChaseFeelin) January 30, 2026

Após diversas discussões, o repórter da revista Piauí, Tiago Coelho, resolveu dar sua opinião e exaltou os blocos históricos que o carnaval carioca tem.



Imagina uma cidade que tem um dos blocos mais antigos do país, o Cordão da Bola Preta, e ouvir de alguém de BH que o carnaval do Rio “é só praia”. Os blocos mais tradicionais do Rio passam longe do mar. O Bola Preta é de 1918 quando BH tinha só 21 anos. https://t.co/q3bsLzxQyl — Tiago Coelho (@tiagocoelh) January 30, 2026

A partir desse post, muitos foliões começaram a defender o carnaval carioca, relembrando os aspectos históricos do evento.

"Prata Preta, Céu na terra, Boitatá, Boitolo, Carmelitas, Suvaco... tem pra todos os gostos. Sem falar os kikikis perto no Balança, nas concentrações antes dos desfiles, os blocos nos subúrbios", destaca um dos internautas.

Como humilhar uma cidade em tweet — mariana angelito (@mariana_angelit) January 31, 2026

Difícil argumentar com essas pessoas, que não sabem o mínimo de história dos blocos do Rio. Infelizmente, as pessoas estão tão rasas, que é até difícil conversar. — Lilian Nascimento ????‍???????? (@Lilian07) January 31, 2026

Um internauta relembrou da festa centenária de Ouro Preto e lançou uma provocação para os blocos de rua de BH.

Agora imagina esvaziar o carnaval centenário de Ouro Preto e de outras cidades históricas de MG pra ouvir um bloco tocando música deprimida do Belchior na praça da estação ? — Ramon Neves (@ramon_nevesrj) January 31, 2026

