CARNAVAL

Rixa entre foliões dos Carnavais de BH e Rio movimenta as redes sociais

O crescimento do carnaval de Belo Horizonte tem feito as pessoas exaltarem as festas da capital mineira e compará-lo ao de outros municípios do Brasil

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
02/02/2026 18:08

Com bateria potente e hits do pop nacional, o bloco é um dos favoritos do público jovem pela sua energia vibrante
O público do carnaval belo-horizontino tem crescido a cada ano que passa crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Nos últimos dias, uma discussão tem ganhado destaques nas redes sociais entre belo-horizontinos e cariocas sobre qual cidade tem o melhor Carnaval de rua. A folia na capital mineira tem ganhado cada vez mais adeptos nos últimos anos e “incomodado” fãs do Carnaval de outros estados. De acordo com a PBH, em 2025, o carnaval de BH registrou cerca de 6,05 milhões de visitantes e a prefeitura espera que na edição deste ano receba ainda mais pessoas.

Esse destaque tem entusiasmado a população local e tem gerado discussões nas redes sociais sobre “qual cidade tem o melhor carnaval?”. 

O início dessa discussão começou quando um perfil carioca no twitter reclamou que não aguentava a forçação que estava sendo feita com as festas de rua de BH. Ele aproveitou a ocasião para exaltar a folia do Rio de Janeiro. O comentário chegou aos belo-horizontinos, que começaram a defender o carnaval de Belo Horizonte e a debater com os cariocas sobre qual é o melhor carnaval entre as duas cidades. 

O perfil "BH é Meu País" respondeu que o Carnaval de Belo Horizonte tem ascendido sem ajuda governamental e sem incentivo dos veículos de comunicação.  

Em seguida, um turista concordou e destacou o perfil simpático do belo-horizontino, além de elogiar a culinária mineira. 

Após diversas discussões, o repórter da revista Piauí, Tiago Coelho, resolveu dar sua opinião e exaltou os blocos históricos que o carnaval carioca tem. 

A partir desse post, muitos foliões começaram a defender o carnaval carioca, relembrando os aspectos históricos do evento. 

"Prata Preta, Céu na terra, Boitatá, Boitolo, Carmelitas, Suvaco... tem pra todos os gostos. Sem falar os kikikis perto no Balança, nas concentrações antes dos desfiles, os blocos nos subúrbios", destaca um dos internautas. 

Um internauta relembrou da festa centenária de Ouro Preto e lançou uma provocação para os blocos de rua de BH. 

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

