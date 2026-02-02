Pistola da ‘Seleção Brasileira’ é apreendida na Grande BH; homem foi preso

Um homem de 38 anos foi preso na noite desse domingo (1º/2) ao armazenar armas de fogo e grande quantidade de drogas em uma residência no Bairro Lagoa Azul, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, diante de homicídios recorrentes motivados por disputas do tráfico na região, a guarnição recebeu informações de que um suspeito estaria armazenando armas e entorpecentes para um indivíduo ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Ao chegarem ao endereço, os militares foram recebidos pelo morador, que negou a existência de materiais ilícitos no imóvel e autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, os policiais encontraram, sobre um guarda-roupa, uma pistola Glock.

Em outro quarto da residência, foram localizados dois kits Roni, uma arma de fogo em condições de uso, duas granadas, além de grande quantidade de drogas. Dentro de uma bolsa, havia diversos carregadores de fuzil e cartuchos de diferentes calibres.

O que chamou a atenção dos policiais foi o fato de uma das pistolas estar pintada com as cores e o escudo da Seleção Brasileira.

O suspeito afirmou que recebeu o material há cerca de uma semana e que os armamentos e drogas pertenciam a outro indivíduo, mas não informou quanto teria recebido para armazená-los.

Durante a ocorrência, um advogado compareceu ao local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar a origem e o destino das armas e dos entorpecentes.