CHUVA INTENSA

Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de domingo (1°/2)

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital pode ter chuvas de até 50mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento; confira orientações

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/01/2026 10:56 - atualizado em 31/01/2026 10:58

Chuva em BH
BH está sob alerta de chuva forte até amanhã crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press.

Belo Horizonte encerra o mês de janeiro com precipitações acima da média e começa fevereiro sob alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, neste sábado (31/1), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã deste domingo (1°/2).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

