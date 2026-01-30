BH: evento de adoção reúne pets castrados e vacinados neste sábado (31)

Quem passar pela Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado (31/1) pode sair de lá com um novo melhor amigo. A Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) vai realizar o primeiro evento de adoção de animais de 2026, reunindo cães e gatos filhotes e adultos, todos saudáveis, vacinados e castrados, prontos para ganhar um novo lar.

A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, e tem como objetivo encontrar tutores responsáveis dispostos a transformar — e serem transformados — pela adoção.

Para adotar, os interessados devem apresentar carteira de identidade, comprovante de residência e passar por uma breve entrevista. Em seguida, é necessário assinar um termo de adoção, que reforça as responsabilidades e os cuidados essenciais com os animais. Quem optar por adotar um gato precisa levar caixa de transporte, garantindo a segurança do bichinho no trajeto até a nova casa.

Além da adoção, o evento também é uma oportunidade para quem deseja ajudar de outras formas. A SMPA recebe doações de cobertinhas, materiais de limpeza, medicamentos e contribuições financeiras. As doações podem ser feitas via Pix pelo CNPJ 18.824.029/001-53, ajudando a manter o trabalho voluntário da instituição.

Fundada em 14 de junho de 1925, a SMPA é a organização de proteção animal mais antiga de Minas Gerais e a segunda mais antiga do Brasil. Com quase um século de atuação, a entidade mantém uma história marcada pela defesa dos animais e encaminha centenas deles para adoção todos os anos.

Serviço

Evento de adoção de animais – Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)

Sábado, 31/01/2025

Das 10h30 às 17h

Cobasi: Av. Nossa Senhora do Carmo, 1700, loja B, Savassi, Belo Horizonte

Para adotar ou colaborar: @smpabh

*Estagiária sob supervisão do subditor Gabriel Felice