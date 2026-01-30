Assine
overlay
Início Gerais
AFETO

BH: evento de adoção reúne pets castrados e vacinados neste sábado (31)

Cães e gatos à espera de um recomeço tomam conta da Cobasi neste sábado (31), em uma ação que une afeto, responsabilidade e solidariedade

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
30/01/2026 17:53

compartilhe

SIGA
x
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi
A ação acontece das 10h30 às 17h na loja da varejista Cobasi da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi crédito: SMPA/Divulgação

Quem passar pela Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado (31/1) pode sair de lá com um novo melhor amigo. A Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) vai realizar o primeiro evento de adoção de animais de 2026, reunindo cães e gatos filhotes e adultos, todos saudáveis, vacinados e castrados, prontos para ganhar um novo lar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi-SMPA/Divulgação
A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, Bairro Savassi SMPA/Divulgação

A ação acontece das 10h30 às 17h, na loja da varejista Cobasi da Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1700, e tem como objetivo encontrar tutores responsáveis dispostos a transformar — e serem transformados — pela adoção.

Para adotar, os interessados devem apresentar carteira de identidade, comprovante de residência e passar por uma breve entrevista. Em seguida, é necessário assinar um termo de adoção, que reforça as responsabilidades e os cuidados essenciais com os animais. Quem optar por adotar um gato precisa levar caixa de transporte, garantindo a segurança do bichinho no trajeto até a nova casa.

Leia Mais

Além da adoção, o evento também é uma oportunidade para quem deseja ajudar de outras formas. A SMPA recebe doações de cobertinhas, materiais de limpeza, medicamentos e contribuições financeiras. As doações podem ser feitas via Pix pelo CNPJ 18.824.029/001-53, ajudando a manter o trabalho voluntário da instituição.

Fundada em 14 de junho de 1925, a SMPA é a organização de proteção animal mais antiga de Minas Gerais e a segunda mais antiga do Brasil. Com quase um século de atuação, a entidade mantém uma história marcada pela defesa dos animais e encaminha centenas deles para adoção todos os anos.

Serviço

Evento de adoção de animais – Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Sábado, 31/01/2025
  • Das 10h30 às 17h
  • Cobasi:  Av. Nossa Senhora do Carmo, 1700, loja B, Savassi, Belo Horizonte
  • Para adotar ou colaborar: @smpabh

*Estagiária sob supervisão do subditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

adocao-de-animais bh caes feira-de-adocao gatos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay