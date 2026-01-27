Shopee se une à Ampara Animal pelos cuidados aos animais

A Shopee, marketplace que conecta consumidores e vendedores, e o Instituto Ampara Animal, dedicado à proteção e defesa dos animais, firmaram parceria para a criação do projeto Cuidado Animal. A iniciativa oferece gratuitamente consultas veterinárias, vacinação, vermifugação e orientações a tutores de cães e gatos, além de adoção responsável e mutirões de castração em São Paulo e região. A expectativa é beneficiar mais de 1,5 mil animais ao longo de um ano.

“Estamos promovendo ações de saúde e bem-estar animal para atender animais de tutores em situação de vulnerabilidade social. Queremos contribuir com a ampliação do acesso a cuidados veterinários básicos em dois pilares principais: atendimento médico e adoção responsável”, explica Luciana Ferraz, head de comunicação corporativa e responsabilidade social corporativa na Shopee.

Além dos atendimentos, o Cuidado Animal também prevê a integração de pets a novos lares por meio da realização de um grande evento de adoção responsável na Casa Adote, centro permanente de adoção de cães e gatos, localizado na Vila Madalena, em São Paulo. O espaço, que conta ainda com um café aberto ao público, é fruto de uma parceria entre o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo, e foi concebido como um ambiente acolhedor e contínuo para promover a adoção consciente.

“Na Shopee, acreditamos que todo animal merece viver com dignidade e proteção. Com cada vacina, castração e orientação, reafirmamos nosso compromisso em promover cuidados contínuos e conscientes”, reforça Luciana.

“Atuamos com base em três pilares: castração, educação e adoção responsável, porque acreditamos que só ações integradas, guiadas pelo conceito de Saúde Única, podem gerar mudanças reais no combate ao abandono e maus-tratos dos animais. Com parceiros comprometidos, lutamos diariamente para transformar a indiferença em transformação e garantir que toda vida seja vista, valorizada e protegida”, compartilha Raquel Facuri, diretora de operações do Instituto Ampara Animal.

Como participar

As ações do Cuidado Animal são gratuitas e abertas à população. Os atendimentos serão realizados mediante cadastro prévio via agendamento no canal do WhatsApp da Ampara Animal (+55 11 94002-4007). No momento da inscrição, os interessados poderão escolher a modalidade desejada: atendimento móvel, castração ou participação em feiras de adoção.

Agenda das próximas ações:



Atendimentos veterinários, das 9h às 13h:



Fevereiro

9 de fevereiro - Cidade Luz

23 de fevereiro - Estação CECAP - Av. Natália Zarif, Guarulhos - GRU



Março

16 de março - Parelheiros

17 de março - Parelheiros

23 de março - Estação CECAP - Av. Natália Zarif, Guarulhos - GRU

30 de março - São Bernardo do Campo

31 de março - São Bernardo do Campo

Abril

22 de abril - Parelheiros

23 de abril - Parelheiros



Maio

25 de maio - Cidade Luz

26 de maio - Cidade Luz



Castração, das 9h às 14h:

13 de abril - CCPA – Avenida Professor Vicente Rao, 115

1º de junho - CCPA – Avenida Professor Vicente Rao, 115



Evento de Adoção, das 11h às 17h:

25 de abril - Vila Madalena - Rua Harmonia, 271





A programação completa está disponível no site do projeto.

