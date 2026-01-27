Tamanduá-bandeira se 'perde' em Uberlândia e dorme na porta de residência

Um tamanduá-bandeira foi capturado no meio da área urbana de Uberlândia, na manhã desta terça-feira (27/1). O animal não tinha ferimentos e aparentava estar apenas perdido, chegando a dormir na porta de uma casa no bairro Tocantins, na Zona Oeste da cidade.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, antes das 7h, e informaram sobre a presença do animal andando pelas ruas de Uberlândia.

Inicialmente avistado na Rua Dr. Manoel Tomás Teixeira de Souza, o tamanduá acabou interrompendo a caminhada na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, perto de uma escola estadual.

Após não conseguir passar pelo portão de uma casa, o animal se deitou e dormiu na entrada da residência.

A soneca foi perturbada com a chegada dos militares. Os bombeiros aproveitaram que a entrada da casa é recuada e fizeram uma barreira com uma gaiola. Com laços, conseguiram induzir o tamanduá a entrar na armadilha.

Segundo o comando da operação, o tamanduá-bandeira não tinha ferimentos e estava com boa saúde, sendo dispensado o transporte ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O animal foi solto no cerrado, em uma área fechada, na saída de Uberlândia para a cidade de Monte Alegre de Minas.