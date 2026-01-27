Quase 400 cidades de MG estão sob alerta de chuva nesta terça (27/1); lista

Minas Gerais tem 396 cidades sob alerta amarelo, que indica perigo potencial de chuvas intensas, nesta terça-feira (27/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até às 23h59.

Municípios sob alerta podem contar com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações em caso de chuva:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta: