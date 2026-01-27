Mulher é presa com fuzis e granadas dentro de carro em BH
Rotam apreende arsenal com armas de uso restrito na Região Nordeste da capital
Uma mulher de 27 anos foi presa na noite dessa segunda-feira (26/1) ao ser flagrada transportando um arsenal de guerra dentro de um carro no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
De acordo com a Polícia Militar, próximo ao Anel Rodoviário. A condutora ao perceber a aproximação das viaturas, acelerou bruscamente e tentou fugir. Ela foi abordada e quando vistoriado o veículo, o armamento foi localizado em duas malas no interior do porta-malas do Fiat Mobi.
A suspeita alegou que é motorista de transporte por aplicativo e que passava por dificuldades financeiras, motivo pelo qual começou fazer transporte de malas, entretanto sem saber o conteúdo. Durante o atendimento da ocorrência ela fez uma ligação para um possível proprietário das armas, tendo este tentado subornar os militares em troca da liberação da autora e liberação do armamento.
Durante a ação, foram apreendidos três fuzis Cal. 5.56, duas pistolas Cal. 9mm, seis carregadores Cal. 5.56, dois carregadores de pistola, um revólver Taurus com a identificação raspada, cinco granadas explosivas, 74 munições de Cal. 5.56, 138 munições de Cal. 9mm, 84 cartuchos de Cal.38, 19 munições Cal. 357 e dois aparelhos celulares.
A mulher foi presa em flagrante enquanto conduzia o veículo e estava na posse do armamento apreendido. O carro também foi recolhido.
O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado.
