Assine
overlay
Início Gerais
ARSENAL DE GUERRA

Mulher é presa com fuzis e granadas dentro de carro em BH

Rotam apreende arsenal com armas de uso restrito na Região Nordeste da capital

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/01/2026 05:58 - atualizado em 27/01/2026 11:03

compartilhe

SIGA
x
Além dos fuzis, foram apreendidos duas pistolas calibre 9 mm, um revólver, cinco granadas explosivas e grande quantidade de munições
Além dos fuzis, foram apreendidos duas pistolas calibre 9 mm, um revólver, cinco granadas explosivas e grande quantidade de munições crédito: PMMG/Reprodução

Uma mulher de 27 anos foi presa na noite dessa segunda-feira (26/1) ao ser flagrada transportando um arsenal de guerra dentro de um carro no Bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, próximo ao Anel Rodoviário. A condutora ao perceber a aproximação das viaturas, acelerou bruscamente e tentou fugir. Ela foi abordada e quando vistoriado o veículo, o armamento foi localizado em duas malas no interior do porta-malas do Fiat Mobi.

A suspeita alegou que é motorista de transporte por aplicativo e que passava por dificuldades financeiras, motivo pelo qual começou fazer transporte de malas, entretanto sem saber o conteúdo. Durante o atendimento da ocorrência ela fez uma ligação para um possível proprietário das armas, tendo este tentado subornar os militares em troca da liberação da autora e liberação do armamento. 

Leia Mais

Durante a ação, foram apreendidos três fuzis Cal. 5.56, duas pistolas Cal. 9mm, seis carregadores Cal. 5.56, dois carregadores de pistola, um revólver Taurus com a identificação raspada, cinco granadas explosivas, 74 munições de Cal. 5.56, 138 munições de Cal. 9mm, 84 cartuchos de Cal.38, 19 munições Cal. 357 e dois aparelhos celulares.

A mulher foi presa em flagrante enquanto conduzia o veículo e estava na posse do armamento apreendido. O carro também foi recolhido.

O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fuzis apreendidos durante operação da Rotam na noite dessa segunda-feira (26/1), na capital mineira
Fuzis apreendidos durante operação da Rotam na noite dessa segunda-feira (26/1), na capital mineira PMMG/Reprodução

Tópicos relacionados:

apreensao arsenal bh pm presa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay