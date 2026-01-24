Ensaio do Terno do Binga faz referência a Oscar e 'O agente secreto'
Bloco levou alegria e frevo às ruas do Bairro Santa Tereza neste sábado (24/1); confira a programação dos blocos neste domingo
O tradicional bloco Terno do Binga estreitou a conexão entre Minas Gerais e Pernambuco com um ensaio na manhã deste sábado (24/1). O grupo reuniu dezenas de foliões e espalhou o ritmo do frevo pelas ruas do Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.
Com o sucesso do filme "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e que tem grande parte da trama ambientada em Recife, capital pernambucana, foliões aproveitaram para se fantasiar de elementos presentes no longa, como o tubarão e a perna cabeluda.
Também houve referências ao Oscar, uma vez que a obra concorre a quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.
Neste sábado, também teve ensaio do bloco As Charangueiras, no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul da capital. A bateria 100% feminina embalou o público com sucessos como “Evidências” e “Dancing days”. O evento contou com intérprete de libras para garantir a acessibilidade.
Programação de domingo
A folia segue agitando a capital mineira neste domingo (25/1). Pela manhã, o Bora Pro Nobis se apresenta no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, com em um evento para toda a família. Os festejos, no entanto, podem ser cancelados caso haja chuva forte.
A partir das 12h30, o Beiço do Wando fará um ensaio aberto no Bar Montê, no Centro de BH.
O evento também conta com ensaio do Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro. Devido à previsão de chuva, a organização decidiu cancelar o ensaio na Avenida Augusto de Lima e mudar para um local fechado. Por isso, é necessária a retirada de ingressos gratuitos antecipadamente.
Serviço
Bloco Bora Pro Nobis
Horário: às 10h
Local: Parque do Palácio - R. Prof. Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras
Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
Beiço do Wando e Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro
Horário: 12h30
Local: Montê - Praça Rui Barbosa, 104, Centro
Ingresso: Gratuito (necessário retirar no Sympla)
Programação:
12h30 — Abertura da casa
13h00 — Ensaio Bloco Beiço do Wando
15h00 — DJ
16h00 — Ensaio Bloco Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro
18h00 — DJ
20h00 — Encerramento