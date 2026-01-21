Batida arremessa garupa sobre teto de veículo na Av. do Contorno, em BH
Colisão ocorreu no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, na capital mineira
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (21/1), na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta bateu na traseira do carro. Em vídeo gravado pela Reportagem, é possível ver que, com o impacto, a garupa foi arremessada, parando sobre o teto do carro.
O condutor da motocicleta estava consciente e orientado, não apresentava ferimentos aparentes e dispensou atendimento médico. Já a garupa recebeu os primeiros socorros ainda sobre o teto do veículo, sendo estabilizada pela equipe de resgate.
Até o momento, não há informações sobre o hospital para o qual a vítima foi encaminhada, nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde. Não há informações de congestionamento na região.
Matéria em atualização