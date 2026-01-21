Assine
RARO, MAS ACONTECE

Batida arremessa garupa sobre teto de veículo na Av. do Contorno, em BH

Colisão ocorreu no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, na capital mineira

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/01/2026 08:40

Garupa chegou a cair em cima do veículo, onde foi atendida pelos bombeiros
Garupa chegou a cair em cima do veículo, onde foi atendida pelos bombeiros crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (21/1), na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta bateu na traseira do carro. Em vídeo gravado pela Reportagem, é possível ver que, com o impacto, a garupa foi arremessada, parando sobre o teto do carro.

O condutor da motocicleta estava consciente e orientado, não apresentava ferimentos aparentes e dispensou atendimento médico. Já a garupa recebeu os primeiros socorros ainda sobre o teto do veículo, sendo estabilizada pela equipe de resgate.

Até o momento, não há informações sobre o hospital para o qual a vítima foi encaminhada, nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde. Não há informações de congestionamento na região.

Matéria em atualização

