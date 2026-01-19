Mais chuva em BH? Confira previsão do tempo nesta segunda-feira (19/1)

A segunda-feira (19/1) em Belo Horizonte será de céu encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, raios e rajadas de vento, segundo informações da Defesa Civil Municipal.

A temperatura mínima registrada foi de 17,1 °C, e a máxima estimada é de 25 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde. A temperatura diurna continua caindo na capital.

Ao longo desta semana, a configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixará o tempo muito instável, com previsão de chuvas intensas e acumulados significativos.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,0 °C, às 5h55.

18,0 °C, às 5h55. Centro-Sul: 17,2 °C, às 19h05.

17,2 °C, às 19h05. Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h.

17,1 °C, com sensação térmica de 16,7 °C, às 6h. Pampulha: 18,8 °C, com sensação térmica de 21,0 °C, às 6h.

18,8 °C, com sensação térmica de 21,0 °C, às 6h. Venda Nova: 19,2 °C, às 6h.



Acumulado de chuvas (mm) em Janeiro até às 6h do dia 19/1:

Barreiro: 224,8 (67,9%)

Centro Sul: 223,4 (70,5%)

Hipercentro: 106,0 (32,0%)

Leste: 149,4 (45,1%)

Nordeste: 180,8 (54,6%)

Noroeste: 207,6 (62,7%)

Norte: 162,6 (49,1%)

Oeste: 244,8 (70,0%)

Pampulha: 159,4 (48,2%)

Venda Nova: 138,6 (41,9%)

Média Climatológica de Janeiro: 330,9 mm

Recomendações em caso de chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh



Minas Gerais

A segunda-feira (19/1) será chuvosa em todo o estado. Uma área de baixa pressão atuando nas imediações do litoral paulista mantém todo o escoamento do vento, em baixos e médios níveis da atmosfera, direcionado para Minas Gerais, mantendo muita nebulosidade e condição de chuva ao longo do dia.

A área de baixa pressão se afasta para o oceano, mas o escoamento do vento e umidade (canal de umidade) será reforçado com a chegada e acoplamento de uma frente fria no decorrer desta segunda, dando origem a um episódio da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) que atuará sobre o estado no decorrer da semana.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, acima de 60 km/h, nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Oeste e Central Mineira. Nas demais regiões, podem ocorrer chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h.