Notas do Enem saem nesta sexta e estudante sonha com vaga via Sisu

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados nesta sexta-feira (16/1) pelo Ministério da Educação (MEC), e estudantes de todo o país voltam as atenções para as notas que podem definir seu futuro acadêmico. Entre eles está Elaine Praça, de 47 anos, que tentará pela primeira vez uma vaga em uma instituição pública de ensino superior via Sisu.

“Se estou estudando agora é porque apenas neste momento tive oportunidade. Quando nos propomos a estudar, quando entendemos que a única forma de melhorar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino é por meio da educação, compreendemos que é impossível ficarmos parados”, afirma a estudante. As inscrições para o Sisu abrem no dia 19/1.

As provas do Enem foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro e, segundo o Inep, 4,81 milhões de estudantes se inscreveram para o exame. Minas Gerais registrou 464 mil inscrições, representando 9,67% do total nacional.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior e é desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Suas notas podem ser utilizadas nos diferentes programas do governo federal, como Fies, Prouni e Sisu.

Além disso, algumas instituições de ensino, públicas e privadas, aceitam a nota do Enem como critério de avaliação próprio, sem necessidade de intermediação do governo federal, incluindo universidades como USP, UnB, Unicamp, Estácio e Anhanguera.

SISU

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal, lançado em 2010, que seleciona estudantes para ingressarem nas instituições públicas do país. Nesta edição, o período de inscrições começa em 19/1 e termina em 23/1. De acordo com o MEC, o programa oferecerá mais de 274 mil vagas em todo o Brasil.

Somente em Minas Gerais serão ofertadas 33,8 mil vagas, das quais 28.595 são para universidades federais, 2.231 para institutos federais, 1.062 para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e 1.938 para universidades estaduais.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a instituição com o maior número de vagas no estado, oferecendo 6.552 oportunidades. Os cursos com mais vagas disponíveis na universidade são direito, medicina, engenharia civil, ciência da computação e sistemas de informação (Área Básica de Ingresso – ABI).

O último exame foi a segunda prova do Enem realizada por Elaine Praça. Ela almeja estudar na UFMG, mas está aberta a se mudar para outras cidades. A estudante ainda avalia opções entre educação física, enfermagem e serviço social.

“Nesse momento pré-Sisu, sinto que é importante que controlemos a nossa ansiedade”, diz. “Essa é a minha primeira experiência, mas estou muito bem assistida. Tenho muitas pessoas que podem me orientar e me ajudar nessa jornada, e as minhas expectativas são as melhores possíveis”, destaca Elaine.

Elaine, moradora da região do Barreiro, em Belo Horizonte, estudou na escola da própria regional ao longo de 2025. O cursinho popular Consciência Barreiro foi responsável por prepará-la para o exame do último ano. Com emoção, ela relata a experiência e destaca a importância do cursinho na sua trajetória de vida.

“Costumo me emocionar sempre quando falo sobre o Consciência Barreiro”, aponta. “É um curso espetacular. Os professores são altamente qualificados e determinados. É um ambiente muito gostoso para estudar”, finaliza a estudante.

Cursinho Consciência Barreiro

O cursinho popular barreirense é coordenado por professores voluntários e surgiu em 2019. Segundo a coordenadora do curso e professora de redação, Juliana Batista, o projeto nasceu após estudantes da UFMG e moradores do Barreiro perceberem a necessidade de preparar a juventude local para os vestibulares.

As aulas são ministradas na escola municipal da região, conhecida por abrigar outros projetos artísticos para os estudantes. Em 2025, o cursinho atendeu 150 alunos.

“O Barreiro tem uma demanda de ensino muito grande para a juventude. O território barreirense é maior que a regional central. Há muitas escolas estaduais e municipais na região. O acesso às universidades públicas por parte dessa comunidade ainda é pequeno e está engatinhando”, aponta Juliana.

Assim como Elaine, Juliana destaca o impacto do cursinho na vida dos alunos. Por meio das aulas, o projeto transmite a esperança de que é possível conquistar uma vaga em universidade pública e que os professores estão preparados para capacitá-los a alcançar esse sonho.

“Tentamos apresentar a eles que essa ideia é viável. Tornar esse sonho de fazer uma faculdade, de melhorar de vida por meio dos estudos, é algo alcançável e que há a possibilidade de melhorar a vida através dos estudos”, aponta a professora.

Juliana afirma que os professores orientam os alunos sobre as possibilidades de ingressar em universidades públicas ou privadas – por meio dos programas do governo – para que saibam que existem diferentes caminhos para o ensino superior e que não há idade certa para entrar em uma instituição.

No ano passado, o Consciência Barreiro foi contemplado pelo Cpop, edital federal voltado para cursinhos populares. A conquista permitiu que o projeto ajudasse os alunos a custear passagens para chegar às aulas e contribuísse para reduzir a evasão ao longo do ciclo letivo.