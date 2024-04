O Sisu abre as portas para o ingresso no ensino superior

Para muitos jovens, o ingresso no ensino superior é o primeiro passo em direção a uma carreira profissional promissora e repleta de oportunidades. No entanto, essa jornada nem sempre é fácil, especialmente quando nos deparamos com as temíveis notas de corte do Sisu, que podem parecer uma barreira para alguns. Mas, ainda é possível realizar esse sonho!

O que é o Sisu e como ele funciona

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção para vagas em instituições públicas de ensino superior.

Funciona assim: o estudante realiza o Enem e, com sua nota, concorre a vagas em cursos de universidades e institutos federais em todo o país.

É possível ingressar em uma faculdade federal com uma nota baixa no Sisu?

Essa é uma pergunta bastante frequente, já que nem tudo sai como planejado durante a prova mais importante dos estudantes.

A resposta é sim, é possível! Apesar de as notas de corte variarem de acordo com a concorrência e o desempenho dos candidatos em cada edição do Enem, existem cursos e instituições em que a procura é menor, o que resulta em notas de corte mais baixas.

Portanto, mesmo que sua nota não seja das mais altas, há oportunidades de ingresso em cursos menos concorridos.

Mas, é importante ressaltar que, mesmo para cursos com notas de corte mais baixas, é necessário ter obtido uma pontuação considerável no Enem.

Outra opção para quem, apesar da nota baixa, deseja gratuidade no curso, é o programa federal de bolsas de estudo, o Programa Universidade para Todos (Prouni), que também utiliza a nota do Enem como critério de seleção, proporcionando mais uma chance de ingresso no ensino superior, mas desta vez, em uma faculdade privada.

Cursos com notas de corte baixas no Enem 2023

Na edição passada do Enem, alguns cursos se destacaram por apresentarem notas de corte mais acessíveis. Confira abaixo os cursos com as menores notas de corte no Sisu 2023.

- Mediação Cultural - Artes e Letras: 366,2

- Filosofia: 376,37

- Ciência e Tecnologia de Alimentos: 398,56

- Ciências Sociais: 400,94

- Engenharia de Minas: 407,8

- Física: 412,8

- Química: 415,97

Qual a faculdade federal mais fácil de passar com a nota do Enem?

Entre as instituições federais, algumas se destacam por oferecerem cursos com notas de corte mais baixas. Na última edição do Sisu, os 10 cursos menos concorridos na modalidade de Ampla Concorrência foram:

- Filosofia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Nota de corte: 323,18

- Mediação Cultural – Artes e Letras na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Nota de corte: 366,2

- Filosofia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Nota de corte: 376,37

- Ciência e Tecnologia de Alimentos na Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Nota de corte: 398,56

- Ciências Sociais na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Nota de corte: 400,94

- Engenharia de Minas na Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Nota de corte: 407,8

- Física na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Nota de corte: 412,8

- Química na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Nota de corte: 415,97

- Alimentos na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Nota de corte: 424,94

- Processos Químicos na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Nota de corte: 426,19

