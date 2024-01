O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa na segunda-feira (22/1) e alunos de todo o Brasil que tenham feito o Enem 2023 poderão tentar uma vaga em instituições de ensino federais. Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), há 6.329 vagas, distribuídas em 82 cursos.

Os interessados em ingressar na universidade deverão ler o edital do Sisu UFMG 2024. O documento tem informações detalhadas sobre procedimentos de inscrição, condições para concorrer a vagas e cursos na instituição, além dos documentos necessários para realização da matrícula, entre outros pontos. Clique aqui para acessar o edital.

Das mais de 6 mil vagas, 3.171 são reservadas e 3.158 para ampla concorrência. Este ano, a UFMG abriu três novos cursos: Engenharia de Materiais, Arqueologia e Ciência de Dados. Ao todo, a federal oferece 82 formações no estado.

As inscrições vão até 25 de janeiro e devem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Clique aqui para se inscrever. Os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem 2023) e precisam ter concluído o terceiro ano do ensino médio ou estar regularmente matriculado nessa série.

Etapa única de inscrição

Neste ano, o Sisu terá apenas uma fase de inscrição para todos os cursos oferecidos nas instituições de ensino superior, mesmo para aqueles que se iniciam no segundo período letivo.

No que diz respeito às vagas disponibilizadas no segundo semestre, elas serão preenchidas exclusivamente pela ordem de classificação dos candidatos, conforme as notas obtidas no Enem. O candidato não poderá selecionar o semestre em que ingressará — concorrerá às vagas do ano inteiro com uma única inscrição. Todos os candidatos deverão efetuar a matrícula no período indicado no edital.

O resultado do processo seletivo com a ordem de classificação será publicado no dia 30 de janeiro, também no portal único de acesso.