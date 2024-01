Os resultados do Enem 2023 foram divulgados nesta sexta-feira (16/1). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 60 candidatos atingiram a nota máxima na redação. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com maior número de candidatos com mil pontos, ambos com 7. Em Minas Gerais, foram registrados dois participantes com nota máxima.

João Gabriel Macedo de Paula é estudante em Belo Horizonte e quase chegou à marca dos mil pontos. O aluno, que se formou no Colégio Marista e prestou o curso de redação Regina Mota em 2023, obteve 980 pontos na redação, que abordou os “desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.” João Gabriel destacou a importância social da temática dessa edição do Enem e afirmou que, a princípio, se assustou com o enunciado longo, mas ao ler os textos motivacionais, conseguiu compreender bem a proposta. “No cursinho fizemos redações com temas parecidos”, adiciona o participante.

João Gabriel conta que, para treinar, realizou o Enem no primeiro e segundo anos do Ensino Médio. Sobre o processo de preparação para o Enem 2023, a primeira vez que o participante fez ‘para valer’, João conta que fazia duas redações por semana, uma pela escola e uma pelo cursinho de redação. Nos últimos simulados de produção de texto, o aluno observou uma média de 960 pontos. Sobre a pontuação de 980 no exame, João Gabriel diz: “fiz um bom rascunho, um bom projeto de texto, esperava que fosse uma boa média, mas não tão alta.” O estudante quer cursar Ciência da Computação na UFMG.

Manoela Doro é outra estudante da capital mineira que obteve 980 pontos na redação do Enem. A também aluna do curso de redação Regina Mota, Manoela realizou o Enem 2023 estando no terceiro ano do ensino médio e deseja cursar Medicina.

Sobre a experiência de escrever a redação do Enem 2023, Manoela diz: “no momento da prova eu fiquei bem nervosa, como é um tema bem abrangente, dava para eu desviar facilmente. Eu fiquei até perdida na quantidade de repertórios que dava para ser usado.” A participante diz que saiu do local do exame com medo de não ter desenvolvido bem o repertório mas, ao saber que quase atingiu a nota máxima, sentiu-se feliz e com a “sensação de dever cumprido.”