Geovane Viana tira a maior nota de matemática do Brasil no Enem 2023

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça (16/01) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Geovane Viana, de 21 anos, e Júlia Mendes, de 17, conquistaram a nota máxima na prova de Matemática e suas Tecnologias. Calculada com base nos resultados de todos os candidatos, a pontuação foi 958,6.

O jovem foi matriculado nos cursos preparatórios “Matemática online", com conteúdo oferecido pelo professor Alisson Marques, e no extensivo “Neurônio Pré-Vestibular”.

Júlia Mendes, aluna do Colégio Bernoulli, deixou a família em Patos de Minas, a fim de se preparar para conquistar uma boa nota na prova. Ambos os estudantes ansiavam a aprovação para o curso de medicina.

Para conferir a nota, os estudantes devem acessar a Página do Participante. A consulta é feita com o login único da plataforma gov.br.

Confira as pontuações por área do conhecimento:

-Linguagens, códigos e suas tecnologias: Mínima: 287 - Média: 516,2 - Máxima: 820,8

-Ciências humanas e suas tecnologias: Mínima: 289,9 - Média: 522 - Máxima: 823

-Ciências da natureza e suas tecnologias: Mínima: 314,4 - Média: 497,4 - Máxima: 868,4

-Matemática e suas tecnologias: Mínima: 319,8 - Média: 534,9 - Máxima: 958,6

-Redação: Mínima: 40 - Média: 641,6 - Máxima: 1000

O exame foi aplicado em novembro de 2023, e a nota dos treineiros estará disponível apenas em março.

