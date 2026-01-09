Vídeo mostra crianças escapando de caminhão desgovernado na Grande BH

Uma câmera de segurança de uma casa em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou o momento em que um caminhão perde os freios e desce desgovernado pela Rua das Acácias, no Bairro Monte Verde.

As imagens mostram o veículo descendo de ré e atingindo um poste de energia, o que evitou um desfecho mais grave. Assustadas, crianças que estavam na via conseguiram correr e escapar do caminhão, deixando para trás até uma bicicleta.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na terça-feira (6/1). O motorista, de 43 anos, relatou que dava manutenção no caminhão quando o veículo se soltou de um calço colocado na roda traseira e passou a descer descontrolado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reparou a rede elétrica danificada. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia de Plantão de Betim, que ficará responsável pela apuração do caso.