POR POUCO

Vídeo mostra crianças escapando de caminhão desgovernado na Grande BH

Veículo perdeu os freios e desceu de ré a rua; crianças tiveram que correr para fugir da situação

Wellington Barbosa
09/01/2026 07:21

Uma das crianças chegou a largar a bicicleta para fugir do caminhão desgovernado
Uma das crianças chegou a largar a bicicleta para fugir do caminhão desgovernado crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma câmera de segurança de uma casa em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou o momento em que um caminhão perde os freios e desce desgovernado pela Rua das Acácias, no Bairro Monte Verde.

As imagens mostram o veículo descendo de ré e atingindo um poste de energia, o que evitou um desfecho mais grave. Assustadas, crianças que estavam na via conseguiram correr e escapar do caminhão, deixando para trás até uma bicicleta.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na terça-feira (6/1). O motorista, de 43 anos, relatou que dava manutenção no caminhão quando o veículo se soltou de um calço colocado na roda traseira e passou a descer descontrolado.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) reparou a rede elétrica danificada. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia de Plantão de Betim, que ficará responsável pela apuração do caso.

