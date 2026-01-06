Alerta de tempestade: 198 cidades de Minas podem registrar chuva intensa
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta terça-feira (6/1). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Minas Gerais tem 198 cidades sob alerta de perigo potencial, também conhecido como alerta amarelo, para tempestade até as 19h desta terça-feira (6/1). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
As áreas afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Oeste de Minas. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades sob alerta
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Andrelândia
Arceburgo
Areado
Baependi
Bandeira do Sul
Boa Esperança
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cássia
Caxambu
Claraval
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Córrego do Bom Jesus
Cristais
Cristina
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Dom Viçoso
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Extrema
Fama
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guaxupé
Gurinhatã
Heliodora
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipiaçu
Ipuiúna
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Jesuânia
Juruaia
Lambari
Lavras
Limeira do Oeste
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Maria da Fé
Marmelópolis
Minduri
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Resende
Olímpio Noronha
Ouro Fino
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passos
Pedralva
Perdões
Piedade do Rio Grande
Pimenta
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Ribeirão Vermelho
Sacramento
Santana da Vargem
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
São Bento Abade
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Seritinga
Serrania
Serranos
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tapira
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Virgínia
Wenceslau Braz