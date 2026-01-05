Moradores da Grande BH denunciam falta de água desde o Ano Novo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Moradores de Nova Contagem, em Contagem, na Grande BH, enfrentam o oitavo dia sem água, desde 29 de dezembro. Em meio ao calor intenso, famílias relatam dificuldades para realizar tarefas básicas do dia a dia, como cozinhar, lavar roupas e dar banho nas crianças. A população reclama da instabilidade no abastecimento, que, segundo eles, não ocorre em outros bairros da cidade.

“É um sentimento de descaso. Parece que alguns bairros não ficam sem água, enquanto aqui a gente sofre com isso há dias”, afirma uma moradora. Nos grupos comunitários, dezenas de mensagens diárias relatam a mesma situação: água que não chega durante o dia, pressão insuficiente para encher caixas e interrupções totais desde a virada do ano.

Impactos na rotina

Lucianne Rafaella, moradora do bairro, conta que a situação tem sido difícil, principalmente por ter dois filhos pequenos. “Nós ficamos de mãos atadas. Tem dias que, durante a madrugada, a água chega, mas não tem força suficiente para subir para a caixa d’água. É uma falta de respeito. Estamos sem dignidade e não estamos tendo o básico para viver”, relata.

Segundo ela, quem tem condições comprou galões e garrafas de água, mas nem todos os moradores têm essa alternativa. “Durante as férias, com as crianças em casa e o calor, a situação se agrava. Elas sempre estão pedindo água ou para tomar banho”, completa.

Moradores também relatam que, ao percorrer o bairro, é possível observar equipes da Copasa quebrando asfaltos em pontos estratégicos onde ficam registros de abastecimento. Segundo eles, essas ações são feitas de forma intermitente e não resolvem o problema do fornecimento.

Reservatórios abaixo de 50%

O Sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, opera com níveis abaixo de 50%. Até 29 de dezembro, o índice era de 46,6%, segundo a Copasa. Especialistas ouvidos pelo Estado de Minas afirmam que, apesar de baixo, o índice ainda não representa risco imediato, uma vez que os próximos meses costumam ser de chuvas intensas.

O Sistema Paraopeba é formado por três reservatórios -- Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores -- localizados em seis cidades: Brumadinho, Juatuba, Ibirité, Mateus Leme, Contagem e Betim. O conjunto abastece cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Apesar da queda no volume de água nos últimos meses, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Heleno Maia, afirma que a situação só se torna preocupante se os níveis não se recuperarem até a segunda quinzena de janeiro. “Normalmente, os meses finais do ano não incluem volumes significativos nos reservatórios. Por isso, nossa preocupação começa a partir da segunda quinzena de janeiro”, explica.

O professor Luiz Rafael Palmier, da UFMG, reforça que o cenário não é catastrófico, mas alerta para o consumo consciente da população. “É fundamental que haja preocupação com o uso da água. Quando se lava o carro ou deixa a torneira aberta, o desperdício aumenta e impacta o sistema, embora a pessoa esteja pagando pelo serviço”, afirma.

O que diz a Copasa?

A reportagem procurou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para esclarecer os motivos da falta d’água em Nova Contagem, o prazo efetivo para normalização do abastecimento e se a situação está relacionada ao nível dos reservatórios do Sistema Paraopeba. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Em nota anterior, a empresa informou que o abastecimento foi interrompido para manutenção em um registro na rede hídrica entre as ruas Estância do Retiro e Retiro Campestre. Segundo a companhia, seis bairros de Contagem e 11 em Esmeraldas tiveram “intermitência” no fornecimento. A estatal destacou que o calor intenso prejudicou a recuperação do sistema, mas que a normalização do abastecimento estava prevista para o decorrer do dia 29 de dezembro.

