CRIME

Três pessoas são presas por esquema de fraude em prova de legislação

Polícia Militar também apreendeu equipamentos eletrônicos, como pontos, câmeras e celulares, que eram usados para praticar o crime

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/12/2025 15:12

Três pessoas foram presas em Belo Horizonte por fraude em prova de legislação
Uma mulher e dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (30/12) no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Eles são acusados de cometer fraudes em provas de legislação e concursos. 

Segundo a Polícia Militar, uma mulher contratou o serviço para a prova de legislação e estava dentro de um carro com os outros dois homens. Um pedestre que viu a situação achou que se tratava de um possível caso de assédio e chamou a polícia. 

Entretanto, ao chegarem no local os agentes descobriram o esquema, que consistia em acoplar uma câmera na blusa do candidato e, por meio de um ponto eletrônico, passar as respostas corretas. A mulher pagou R$ 4 mil pelo serviço e foi aprovada. 

Foram apreendidos diversos eletrônicos como celulares, pontos, câmeras, e roupas já equipadas com os dispositivos. 

*Matéria em atualização

