Três pessoas são presas por esquema de fraude em prova de legislação

Uma mulher e dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (30/12) no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Eles são acusados de cometer fraudes em provas de legislação e concursos.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher contratou o serviço para a prova de legislação e estava dentro de um carro com os outros dois homens. Um pedestre que viu a situação achou que se tratava de um possível caso de assédio e chamou a polícia.

Entretanto, ao chegarem no local os agentes descobriram o esquema, que consistia em acoplar uma câmera na blusa do candidato e, por meio de um ponto eletrônico, passar as respostas corretas. A mulher pagou R$ 4 mil pelo serviço e foi aprovada.

Foram apreendidos diversos eletrônicos como celulares, pontos, câmeras, e roupas já equipadas com os dispositivos.

