Lei define Norte de Minas como Terra do Sol e da Energia Solar

Projeto de Lei sancionado pelo governador Zema na última quarta-feira (17/12) define a Região Norte de Minas Gerais como Terra do Sol e da Energia Solar. A nova legislação é fruto de projeto do deputado estadual Gil Pereira (PSD).

O nome dado faz referência à grande produção energética nas usinas fotovoltaicas das cidades localizadas na região. A Lei 25.628, oriunda do PL Nº 1.877/2023, busca, através de incentivos tributários, atrair investimentos e novas usinas para o Norte do estado.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, somente no mês de novembro, quatro novas usinas foram inauguradas em Minas Gerais.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que Minas Gerais possui mais de 900 usinas solares, que correspondem ao maior potencial instalado no Brasil. Até 2028, a pasta projeta que o estado arrecade R$ 17,6 bilhões em investimentos no setor de energia solar, que devem impactar na criação de 160 mil empregos diretos e indiretos.

Somente o parque de Arinos, na Região Noroeste de Minas, inaugurado em junho deste ano, pode produzir megawatts para abastecer cerca de 350 mil pessoas ou cerca de 70 mil residências.

