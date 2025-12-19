Assine
ENERGIA SOLAR

Lei define Norte de Minas como Terra do Sol e da Energia Solar

Nova legislação utiliza do potencial solar dos municípios para incentivar o desenvolvimento e a instalação de usinas fotovoltaicas nas cidades

19/12/2025 20:05

Hoje, o sistema conta com 24 painéis solares de 440 watts cada e fornece energia contínua sem depender da rede elétrica.
Norte de Minas Gerais foi reconhecida como Terra do Sol e da Energia Solar em nova Lei sancionada por Zema crédito: Leopictures/Pixabay

Projeto de Lei sancionado pelo governador Zema na última quarta-feira (17/12) define a Região Norte de Minas Gerais como Terra do Sol e da Energia Solar. A nova legislação é fruto de projeto do deputado estadual Gil Pereira (PSD). 

O nome dado faz referência à grande produção energética nas usinas fotovoltaicas das cidades localizadas na região. A Lei 25.628, oriunda do PL Nº 1.877/2023, busca, através de incentivos tributários, atrair investimentos e novas usinas para o Norte do estado. 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, somente no mês de novembro, quatro novas usinas foram inauguradas em Minas Gerais. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que Minas Gerais possui mais de 900 usinas solares, que correspondem ao maior potencial instalado no Brasil. Até 2028, a pasta projeta que o estado arrecade R$ 17,6 bilhões em investimentos no setor de energia solar, que devem impactar na criação de 160 mil empregos diretos e indiretos. 

Somente o parque de Arinos, na Região Noroeste de Minas, inaugurado em junho deste ano, pode produzir megawatts para abastecer cerca de 350 mil pessoas ou cerca de 70 mil residências.  

(Com informações do Agência Brasil)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

