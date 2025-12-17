O seu roteador WiFi gasta mesmo muita energia? A resposta vai te surpreender

Deixar o roteador Wi-Fi ligado na tomada 24 horas por dia é uma prática comum em quase todos os lares, mas muitos se perguntam qual o verdadeiro impacto disso na conta de luz. A boa notícia é que, ao contrário do que se imagina, este aparelho não está entre os grandes vilões do consumo de energia. O impacto na fatura mensal é, na verdade, bem menor do que o de outros eletrodomésticos.

Um roteador doméstico moderno consome, em média, entre 6 e 12 watts por hora. Para entender o que isso significa no bolso, basta um cálculo simples. Considerando um aparelho que consome 10 watts, ele gasta cerca de 7,2 quilowatts-hora (kWh) ao longo de um mês inteiro, funcionando sem parar. O valor final na conta depende da tarifa de energia da sua região, mas, considerando um custo médio de R$ 1 por kWh, o gasto geralmente fica entre R$ 5 e R$ 10 mensais.

Para colocar esse gasto em perspectiva, basta comparar com outros equipamentos. Um refrigerador moderno com selo Procel A, por exemplo, consome entre 35 e 55 kWh por mês. Já um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs, ligado por 8 horas diárias, pode facilmente ultrapassar os 150 kWh no mesmo período. Até mesmo um computador ou uma televisão consomem significativamente mais energia quando estão em uso.

O baixo consumo do roteador acontece porque ele é projetado para ser um dispositivo de baixa potência, focado em transmitir sinais de rádio e gerenciar dados, e não em gerar calor, luz intensa ou movimento. Por isso, mantê-lo ativo o tempo todo representa uma fração mínima do consumo total de uma residência.

Como otimizar o consumo do seu roteador

Mesmo com o baixo impacto, qualquer economia é bem-vinda. Existem algumas práticas simples que podem ajudar a reduzir ainda mais o consumo de energia do seu equipamento de Wi-Fi. Veja algumas dicas práticas:

Desligue quando não estiver usando: se você for passar longos períodos fora de casa (em uma viagem, por exemplo) ou se não utilizar a internet durante a noite, desligar o roteador da tomada é uma forma simples de economizar.

Use o modo de economia de energia: alguns modelos mais modernos possuem uma função que reduz o consumo de energia em horários programados, geralmente durante a madrugada, quando a rede é menos utilizada. Verifique as configurações do seu aparelho.

Escolha um equipamento eficiente: ao comprar um roteador novo, procure por modelos com selos de eficiência energética. Padrões de conexão mais atuais, como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, são projetados para um gerenciamento de energia mais inteligente.

Mantenha o firmware atualizado: os fabricantes frequentemente liberam atualizações que corrigem falhas e otimizam o desempenho do roteador, o que pode incluir uma melhor gestão do consumo de energia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.