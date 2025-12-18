Energia solar se firma como alternativa de investimento

O mercado de energia solar fotovoltaica registrou forte expansão em 2024, impulsionado pela ampliação da capacidade instalada, pelo avanço das fontes renováveis no Brasil e pela oferta de modelos acessíveis de participação em projetos. No último ano, o país adicionou 14,3 GW e ultrapassou 52 GW de potência instalada, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), consolidando a fonte entre as principais da matriz elétrica nacional. O movimento ocorreu em todo o território brasileiro e atraiu R$ 54,9 bilhões em investimentos, um crescimento de cerca de 30% em relação a 2023, refletindo a busca crescente por alternativas sustentáveis e economicamente atrativas.

De acordo com Fernando Neves, diretor comercial da Solare Invest, o ambiente de expansão tem estimulado o interesse por ativos ligados à economia real. Segundo ele, “o crescimento do setor aumenta a busca por alternativas com fluxo mais previsível, o que tem chamado a atenção de investidores atentos ao mercado de energia”.

Perfil do investidor

Para investidores qualificados, projetos solares têm sido avaliados como ativos de infraestrutura com características de longo prazo. De acordo com Fernando Neves, esse tipo de investimento mantém receitas estáveis e menor correlação com oscilações de ativos tradicionais. Ele explica que “a previsibilidade operacional e contratual tornou a energia solar um segmento observado por quem busca diversificação com menor volatilidade”.

O cenário econômico, marcado pela expectativa de manutenção de juros em níveis mais baixos, também reforça o interesse por ativos reais. De acordo com Fernando, esse ambiente aumenta a atratividade de projetos com fluxos estáveis e contratos de longo prazo.

Geração compartilhada e acesso por cotas

Uma forma prática de participar do setor é a geração compartilhada. Nesse modelo, o investidor adquire uma cota de uma usina solar e passa a ter direito a parte do lucro da energia comercializada, sem a necessidade de instalar painéis em sua própria residência ou empresa.

A Solare Invest atua nesse formato, com aplicações de baixo valor inicial que permitem a entrada de perfis qualificados à oferta privada. Esse tipo de participação conta com contratos regulados e oferece maior previsibilidade nos rendimentos.

Impacto ambiental e social

Além dos efeitos econômicos, a energia solar apresenta impactos ambientais relevantes. Segundo a ABSOLAR, a tecnologia já evitou a emissão de mais de 50 milhões de toneladas de CO? no Brasil, sendo mais de 5 milhões apenas no primeiro semestre de 2024. O avanço contribui para metas climáticas e reduz a dependência de fontes fósseis.

A expansão do setor também movimenta a economia em diversas regiões do país. Estimativas indicam que a transição energética pode gerar mais de 3,6 milhões de empregos até 2030, envolvendo atividades de instalação, operação de usinas e fabricação de equipamentos.

Participação das empresas do setor

Empresas que atuam na estruturação de projetos solares e na oferta de cotas de participação têm ampliado sua atuação para atender ao aumento da demanda entre investidores qualificados. Segundo Fernando Neves, diretor comercial da Solare Invest, “a consolidação do setor e o avanço dos modelos regulatórios têm permitido que mais investidores avaliem projetos solares como alternativas de longo prazo”.