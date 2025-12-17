Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em várias cidades de Minas

Grupo, que também atuava em São Paulo e Mato Grosso, é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
17/12/2025 17:25

compartilhe

SIGA
x
MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em MG, SP e MT
Investigação é resultado da operação Muro ao Lado, deflagrada pela Polícia Civil com apoio do Ministério Público crédito: VinÃ­cius Lemos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou 35 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas que atuava em várias cidades de Minas Gerais e também em outros estados. O grupo é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas, uso de armas de fogo de uso restrito e lavagem de dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


A investigação começou depois que um homem foi preso em flagrante, em fevereiro de 2025, com cerca de 40 quilos de maconha. A partir daí, a polícia descobriu uma estrutura criminosa com divisão clara de tarefas na qual havia quem comandasse e fornecesse a droga, quem fizesse a distribuição em atacado, quem cuidasse do transporte e armazenamento, além dos responsáveis por "esquentar" o dinheiro e pulverizar pagamentos por meio de contas de terceiros e empresas de fachada.


O levantamento revelou ainda que a organização contava com a ajuda de um policial civil de Ituiutaba, que teria repassado informações sigilosas da investigação ao líder do grupo. Segundo o Ministério Público, isso atrapalhou o andamento das apurações e dificultou prisões e apreensões ao longo do trabalho policial.

Segundo o MP, o grupo usava celulares diferentes, comunicação criptografada, preços padronizados e um esquema de movimentação financeira feito para despistar as autoridades. Em um curto período, as transações identificadas ultrapassaram R$ 400 mil, valor que, de acordo com a investigação, representa apenas uma parte do dinheiro realmente movimentado pela organização criminosa.

Onde o grupo atuava

Entre o locais que a quadrilha atuava, estão Ituiutaba (Triângulo Mineiro), Uberlândia (Triângulo Mineiro), Centralina (Triângulo Mineiro), Pará de Minas (Região Central), Belo Horizonte e Esmeraldas e Contagem, ambas na Grande BH, além de municípios dos estados de São Paulo e do Mato Grosso.

A apuração é resultado da operação Muro ao Lado, deflagrada pela Polícia Civil com apoio do MP. A primeira fase ocorreu em agosto e a segunda em outubro. Ao longo da operação, foram cumpridas prisões e apreendidos drogas, armas, celulares e outros equipamentos usados no tráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No total, a polícia atribui ao grupo a movimentação de quase 285 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, ecstasy e LSD. Para proteger o esquema, os integrantes também mantinham armas de fogo, inclusive de uso restrito, e grande quantidade de munição.

Tópicos relacionados:

denuncia minas-gerais mpmg quadrilha trafico-de-drogas triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay