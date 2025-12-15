Câmera flagra carro desviando de outro veículo na contramão em BH

Uma câmera do sistema de monitoramento Olho Vivo, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), registrou o momento em que um carro invade a contramão e quase provoca um grave acidente na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, no Bairro das Indústrias, na Região do Barreiro, na capital.

As imagens, gravadas na manhã de domingo (14/12), mostram um veículo branco seguindo em linha reta pela ciclovia, derrubando uma tela de proteção e, em seguida, invadindo a contramão da Via do Minério, como o trecho é conhecido.

O que chama a atenção é a rápida reação do condutor de um sedan preto, que trafegava no sentido oposto. Ele consegue desviar por frações de segundo, evitando uma colisão frontal.

O trecho do acidente, que fica em cima do viaduto do Anel Rodoviário, é conhecido por uma curva bastante fechada e sem boa visão para os motoristas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Polícia Militar foi procurada para informar se o motorista foi identificado ou se houve registro da ocorrência. A reportagem aguarda retorno.