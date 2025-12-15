Assine
POR UM FIO

Câmera flagra carro desviando de outro veículo na contramão em BH

Sistema Olho Vivo registrou manobra perigosa na Via do Minério, na Região do Barreiro; manobra evitou batida frontal

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/12/2025 11:29

Vídeo mostra carro invadindo contramão e quase provocando acidente no Barreiro, em BH
Vídeo mostra carro invadindo contramão e quase provocando acidente no Barreiro, em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma câmera do sistema de monitoramento Olho Vivo, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), registrou o momento em que um carro invade a contramão e quase provoca um grave acidente na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, no Bairro das Indústrias, na Região do Barreiro, na capital.

As imagens, gravadas na manhã de domingo (14/12), mostram um veículo branco seguindo em linha reta pela ciclovia, derrubando uma tela de proteção e, em seguida, invadindo a contramão da Via do Minério, como o trecho é conhecido.

O que chama a atenção é a rápida reação do condutor de um sedan preto, que trafegava no sentido oposto. Ele consegue desviar por frações de segundo, evitando uma colisão frontal.

O trecho do acidente, que fica em cima do viaduto do Anel Rodoviário, é conhecido por uma curva bastante fechada e sem boa visão para os motoristas. 

A Polícia Militar foi procurada para informar se o motorista foi identificado ou se houve registro da ocorrência. A reportagem aguarda retorno.

acidente barreiro bh minas-gerais

