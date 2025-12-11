Assine
VIOLÊNCIA NA CAPITAL

Mulher escapa de ladrão com ajuda de pedestres

Tentativa de roubar carro e raptar motorista ocorreu no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/12/2025 18:00

Polícia Militar montou operação para tentar capturar o ladrão
Polícia Militar montou operação para tentar capturar o criminoso, mas homem conseguiu escapar e segue foragido crédito: PMMG/Divulgação

Graças à ação de pedestres, uma mulher, de 42 anos, foi salva de ter seu carro roubado, ser agredida e raptada por um homem, no início da noite de terça-feira (9/12), no cruzamento da Rua Martin Luther King com Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Ao sair do veículo, a vítima foi abordada pelo criminoso, que a agarrou pelo pescoço, enforcando-a. A mulher foi obrigada a voltar para o carro e, neste instante, tentou se desvencilhar do homem. Os transeuntes perceberam a situação e socorreram a vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima tinha acabado de estacionar o veículo, quando surgiu o homem, vestido com camisa social vermelha e carregando uma sacola na mão. Ele se aproxima do carro e vai em direção à mulher. O crime foi confirmado por imagens de uma câmera de segurança de uma casa próxima ao local.

Ao ser acuado pelos pedestres, o homem entrou no carro e tentou dar partida no veículo, mas foi impedido pelos transeuntes.  O criminoso reagiu. Os transeuntes tentaram contê-lo até a chegada da PM, no entanto, ele conseguiu escapar.

