Mulher escapa de ladrão com ajuda de pedestres
Tentativa de roubar carro e raptar motorista ocorreu no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Graças à ação de pedestres, uma mulher, de 42 anos, foi salva de ter seu carro roubado, ser agredida e raptada por um homem, no início da noite de terça-feira (9/12), no cruzamento da Rua Martin Luther King com Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao sair do veículo, a vítima foi abordada pelo criminoso, que a agarrou pelo pescoço, enforcando-a. A mulher foi obrigada a voltar para o carro e, neste instante, tentou se desvencilhar do homem. Os transeuntes perceberam a situação e socorreram a vítima.
Leia Mais
Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima tinha acabado de estacionar o veículo, quando surgiu o homem, vestido com camisa social vermelha e carregando uma sacola na mão. Ele se aproxima do carro e vai em direção à mulher. O crime foi confirmado por imagens de uma câmera de segurança de uma casa próxima ao local.
- Suspeitos roubam carreta, atolam em estrada de terra e fogem em MG
- Suspeitos de furtos e roubos em casas de luxo na Grande BH são presos
Ao ser acuado pelos pedestres, o homem entrou no carro e tentou dar partida no veículo, mas foi impedido pelos transeuntes. O criminoso reagiu. Os transeuntes tentaram contê-lo até a chegada da PM, no entanto, ele conseguiu escapar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia