MG: alvo do MP pela 3ª vez por contratar Joelma, prefeitura se pronuncia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio (MG), no Campo das Vertentes, acusada de superfaturar a contratação da cantora Joelma para um show no município, se pronunciou por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais pelo prefeito José Antônio Alves Donato (PSD), popularmente conhecido na cidade como Donatinho. Em julho de 2024, ele foi alvo da primeira denúncia após um show da artista realizado em 2022.

"O município respeita a atuação constitucional do Ministério Público e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o interesse público. A contratação foi precedida de procedimento administrativo regular, com respaldo técnico e jurídico, observando a legislação vigente", diz o texto assinado pela assessoria de comunicação da prefeitura.

O Executivo ainda pontuou que o show de Joelma "integra ações voltadas à valorização cultural, ao fortalecimento do turismo e ao aquecimento da economia local, com geração de emprego e renda".

Segundo divulgado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nessa terça-feira (9/12), o cachê de Joelma foi fixado em R$ 550 mil para um show em comemoração ao aniversário do município, que completará 63 anos no próximo dia 30. O órgão encaminhou à Justiça uma ação civil pública em que requer a concessão de liminar visando à suspensão desse contrato.

O Ministério Público também mira a J Music Editora e Produções Artísticas, produtora responsável pela carreira de Joelma. Esta é a terceira ação movida pelo MPMG contra o Executivo municipal e a empresa em decorrência da contratação da artista.

Na nova ação, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público argumenta que o valor médio cobrado pelas apresentações da cantora em outros municípios é de R$ 445 mil, representando um superfaturamento da ordem de R$ 105 mil. Além disso, o gasto com o show é desproporcional em relação às demais despesas do município.