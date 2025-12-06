Assine
RESGATE INUSITADO

Minas: gambá é resgatado de motor de carro após retirada do farol

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o gambá estava em um ponto de difícil acesso. Resgate aconteceu em Formiga, no Centro-Oeste do estado

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/12/2025 20:31

Animal foi resgatado sem ferimentos
Animal foi resgatado sem ferimentos crédito: CBMMG

Um gambá encontrado dentro do motor de um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã dessa sexta-feira (5/11), no Centro de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado. A proprietária do veículo acionou a corporação após perceber que o animal estava abrigado na parte interna do motor.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o gambá estava em um ponto de difícil acesso, o que impossibilitava o uso seguro dos equipamentos de captura e poderia causar ferimentos ao animal durante a retirada.

Para evitar riscos, os bombeiros solicitaram o apoio de um mecânico de confiança da família. Foi necessário desmontar o farol do veículo para ampliar o campo de visão e criar um acesso adequado para o resgate.

Com o espaço liberado, a guarnição conseguiu retirar o gambá sem machucá-lo. Após o salvamento, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área de mata distante da região urbana.

