Empresária suspeita de participar do crime organizado é presa em BH

Uma mulher de 54 anos foi presa preventivamente nessa quinta-feira (4/12) por suspeita de participar de uma organização criminosa. A investigada é um dos alvos da Operação Anátema, da Polícia Civil da Bahia, que apura um grupo responsável por tráfico de drogas e lavagem de capitais no estado vizinho de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, que auxiliou na ação, a suspeita atuava como responsável formal por uma empresa de fachada com sede em Belo Horizonte. O empreendimento era usado para movimentações financeiras ilícitas. “Embora inapta e sem apresentar qualquer declaração fiscal obrigatória, essa empresa teria movimentado mais de R$ 16 milhões em 2020”.

As investigações, que começaram em 2023, apontaram, ainda, que a mulher mantinha transações com outros investigados e com empresas vinculadas a alguns dos suspeitos. Entre as transações estão o repasse de R$ 59 mil.

Operação Anátema

Além da prisão em Belo Horizonte, a ofensiva organizada pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) também cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Simões Filho (BA), Feira de Santana (BA) e Santo Estevão (BA). Também houve ação em cidades do Paraná e Santa Catarina.

Esta foi a segunda fase da operação. A primeira aconteceu em setembro deste ano, quando sete pessoas, indicadas como integrantes da organização criminosa, foram presos. De acordo com a PCBA, as investigações tiveram início em 2023 e revelaram um esquema “estruturado” de movimentação financeira ilícita, usando contas de terceiros e empresas de fachadas para lavar recursos do tráfico de drogas.

“A soma identificada na movimentação financeira do grupo ultrapassa R$ 4,3 bilhões. Diante desse volume, o Draco requereu ao Judiciário o bloqueio dos valores e de todos os bens móveis e imóveis ligados aos investigados”, informou a corporação.

Quem são os presos?

Ainda segundo a Polícia Civil baiana, a organização criminosa alvo da Operação Anátema é liderada por Fábio Souza Santos, conhecido como “Geleia”. Ele está foragido do sistema prisional desde 2023. Além disso, entre os investigados estão dois vereadores baianos, um de Santo Estevão e um de Jaguarari.

Em Santo Estevão, o parlamentar e gestor de um posto de combustível vinculado ao esquema foi presos. Na oportunidade, ele teve cerca de R$18 mil em espécie, além de cheques e contratos, apreendidos. “O membro da câmara legislativa municipal de Santo Estevão é irmão de um traficante de alta periculosidade, morto em confronto com a polícia em 2017.”

