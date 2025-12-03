Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Cristiano Machado tem trecho interditado por afundamento do asfalto

Interdição ocorre no acesso sentido Santa Luzia; BHTrans avalia causas do dano

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/12/2025 10:21 - atualizado em 03/12/2025 10:39

Trecho da Av. Cristiano Machado é interditado depois de afundamento do asfalto
Trecho da Av. Cristiano Machado é interditado depois de afundamento do asfalto crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um trecho da Avenida Cristiano Machado foi interditado na manhã desta quarta-feira (3/12) depois do asfalto afundar no acesso da via para Santa Luzia, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a BHTrans, ainda não é possível afirmar se o problema tem relação com as fortes chuvas que atingiram a capital na noite dessa terça-feira (2/12). Técnicos farão análises no local para determinar as causas do afundamento.

A área foi sinalizada e equipes da BHTrans atuam para orientar o trânsito na região. Motoristas devem redobrar a atenção ao circular pela Avenida Cristiano Machado.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das oito regionais da cidade estão sob alerta de risco geológico, isto é, risco de desabamentos até quinta-feira (4/12).

