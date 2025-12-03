Assine
ESTRAGOS

Árvore cai sobre carros e interdita rua em BH; veja o vídeo

Bombeiros registram 13 ocorrências com árvores e duas de pessoas ilhadas depois da forte chuva que atingiu a capital e região

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/12/2025 08:29

Árvore cai sobre carros e interdita rua no Jardim Guanabara, em BH
Árvore cai sobre carros e interdita rua no Jardim Guanabara, em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu sobre três carros na noite dessa terça-feira (2/12) na Rua Desembargador Arthur Albino, no Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar dos danos materiais, não houve vítimas. A via ficou interditada depois da queda.

Na manhã desta quarta-feira (3/12), a corporação divulgou um balanço parcial das ocorrências relacionadas à chuva registrada em BH e região entre ontem e as 7h de hoje:

  • 2 ocorrências de salvamento de pessoas ilhadas;
  • 13 ocorrências envolvendo árvores — incluindo risco de queda, corte de árvore caída em via pública e remoção de árvore que caiu sobre residência.

O grande volume das últimas horas, somado à previsão de novos temporais para os próximos dias, colocaram três regionais de Belo Horizonte em risco geológico forte: Oeste, Centro-Sul e Nordeste. O alerta da Defesa Civil é válido até a próxima quinta-feira (4/12).

