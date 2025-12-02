Carruagens elétricas são flagradas circulando em cidade mineira

Após aprovação da Lei Municipal que proibiu o uso de veículos de tração animal para passeios e transporte em Caxambu, no Sul de Minas, carruagens elétricas inspiradas em estilo de realeza começaram a circular pelas ruas da cidade, chamando a atenção dos moradores.

No dia 4 de novembro, o prefeito de Caxambu, Luiz Henrique Diório de Souza, assinou a Lei 3.140/2025, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos de tração animal para transporte de carga e passageiros no perímetro urbano do município, e institui incentivo social para reinserção dos profissionais no mercado de trabalho.

Os carroceiros, que estiverem dentro das exigências da lei, receberão incentivo para a aquisição de um novo equipamento para dar continuidade à atividade de entretenimento turístico, as carruagens.

O prazo para os profissionais se adequarem às exigências da lei e requererem o incentivo social, conforme determinado pela norma, venceu em 24 de novembro.

As charretes e carroças de tração animal poderão circular até o início de maio de 2026, ou seja, os condutores terão um período de 180 dias para se adaptarem a uma nova forma de trabalho, tendo a possibilidade de manterem a tradição dos passeios sem o uso de animais. Os que optaram pelo novo modelo começaram a operar no último domingo (30/11).

Contos de fada

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a carruagem pelas ruas, o que despertou a curiosidade de moradores e visitantes da cidade pelo design semelhante aos modelos utilizados em filmes de época ou contos de fadas.

A novidade repercutiu entre os internautas que, em sua maioria, comemoraram a mudança e teceram elogios. "A cara da realeza"; "Lindo, e o melhor de tudo: sem a tortura dos cavalos"; "Quanta elegância, me impressionou"; "Lindo e cheio de saudosismo"; e "Super combinou com o parque de Caxambu" foram alguns dos registros online.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura municipal para saber detalhes sobre o novo veículo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.