Vídeo: cano estoura e moradores ficam ilhados nesta manhã em Contagem

Cinco pessoas ficaram ilhadas em uma residência por causa do rompimento de um cano na manhã desta quinta-feira (27/11), no Bairro Xangri-lá, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 5h, na Rua Lea Vitoi. Com o estouro do cano, alguns cômodos da casa foram alagados e parte do teto acabou desabando, causando avarias na estrutura do imóvel.

A fiação próxima à residência também se rompeu, o que aumentou o risco de acidentes. Diante da situação, os bombeiros solicitaram apoio da Cemig devido ao perigo de eletrocussão - morte causada por descarga elétrica -, já que os moradores afirmaram que não conseguiam sair do imóvel sem passar pela água.

Equipes do 2º Batalhão de Bombeiros entraram na casa e resgataram as vítimas, que passam bem. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais e orientar quanto às condições de segurança do imóvel.

Não houve registro de feridos.