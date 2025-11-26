MG: jovem suspeito de roubar e executar família em fazenda é indiciado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem de 23 anos, identificado como Ryan Vinicius Pereira de Oliveira, foi indiciado por um triplo latrocínio (roubo seguido de morte) na zona rural de Curvelo (MG), na região Central do estado, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira (26/11). O inquérito foi concluído na terça-feira (25/11).

Regino Nilson Soares, de 65 anos, sua esposa, Maria Helena Leite Soares, de 67, e o irmão de Regino, José Evangelista Filho, de 52, foram mortos a tiros em 28 de junho. Os corpos foram encontrados pela Polícia Militar dentro da fazenda do casal. Ryan foi preso em 24 de julho, depois de se entregar à polícia acompanhado de um advogado.

Regino e Maria estavam com os braços amarrados para trás, segundo registrado no boletim de ocorrência. O irmão de Regino era deficiente visual e estava a passeio na fazenda. Ryan é acusado de levar uma arma de fogo da propriedade e aproximadamente R$ 14 mil em dinheiro, segundo a Polícia Civil.

Exatamente 15 dias após o triplo latrocínio, Ryan foi apontado como o responsável pela morte do jovem Gabriel Victor Barbosa Félix, de 19 anos, no Bairro Bela Vista.

A vítima, que estava em uma bicicleta e acompanhada da namorada e de um amigo, teria se aproximado do carro no qual estava Ryan e feito uma brincadeira, que não agradou o rapaz. Nervoso, ele sacou um revólver e disparou contra Gabriel, que morreu na hora. Segundo a Polícia Civil, Ryan também é suspeito de ter cometido outros dois homicídios.

