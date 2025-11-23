Filho mata o pai após discussão acalorada em Brumadinho

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um desentendimento foi a causa do assassinato de um homem de 58 anos, cometido pelo próprio filho, de 28 anos. O crime ocorreu por volta das 22h deste sábado, na Rua Girassol, no Bairro Bela Vista, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O irmão da vítima, de 51 anos, é a principal testemunha. Ele disse aos policiais militares que, por volta desse horário, ficou sabendo que seu irmão e o sobrinho haviam tido uma briga acalorada.

O tio então decidiu ir à casa do irmão — um lote com várias casas, onde mora grande parte da família — e o encontrou caído no chão da sala, ensanguentado.

Lá também estava o sobrinho, o autor do crime, que, ao ver o tio, saiu correndo em direção aos fundos da casa, saltou um muro e chegou à rua. No entanto, vários parentes o seguiram e conseguiram agarrá-lo.

Segundo informações dos familiares, pai e filho tinham desentendimentos frequentes por serem dependentes de drogas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e, segundo informações, o homem foi morto a facadas — várias na cabeça e na mão.

O filho foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Brumadinho, onde foi autuado em flagrante.

