Filho mata o pai após discussão acalorada em Brumadinho
Segundo informações de familiares, tanto o pai quanto o filho eram dependentes de drogas
Um desentendimento foi a causa do assassinato de um homem de 58 anos, cometido pelo próprio filho, de 28 anos. O crime ocorreu por volta das 22h deste sábado, na Rua Girassol, no Bairro Bela Vista, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O irmão da vítima, de 51 anos, é a principal testemunha. Ele disse aos policiais militares que, por volta desse horário, ficou sabendo que seu irmão e o sobrinho haviam tido uma briga acalorada.
O tio então decidiu ir à casa do irmão — um lote com várias casas, onde mora grande parte da família — e o encontrou caído no chão da sala, ensanguentado.
Lá também estava o sobrinho, o autor do crime, que, ao ver o tio, saiu correndo em direção aos fundos da casa, saltou um muro e chegou à rua. No entanto, vários parentes o seguiram e conseguiram agarrá-lo.
Segundo informações dos familiares, pai e filho tinham desentendimentos frequentes por serem dependentes de drogas.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e, segundo informações, o homem foi morto a facadas — várias na cabeça e na mão.
O filho foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Brumadinho, onde foi autuado em flagrante.
