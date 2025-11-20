Assine
overlay
Início Gerais
CALÇADOS

PMRv intercepta carga de calçados sem procedência avaliada em R$ 500 mil

Motorista não soube dar explicações sobre a procedência dos calçados e o destino da carga 

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/11/2025 12:09

compartilhe

SIGA
x
A cara apreendida foi avaliada em R$ 500 mil
A cara apreendida foi avaliada em R$ 500 mil crédito: PMRv

Ao vistoriar uma carga, de um caminhão Mercedes Benz, de cor branca, placa de São Paulo, patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontraram uma carga de 5.500 pares de calçados de procedência duvidosa. O material está avaliado em R$ 500 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O fato ocorreu no quilômetro 99 da BR-494, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde era realizada uma blitz da PMRv. Participavam da operação o tenente Marafeli e os sargentos Gleidison, Maicon, Amorim e Maculan.

Ao ser questionado, o motorista não soube explicar de onde vinha o carregamento e nem para onde iria. Por isso, os patrulheiros lhe deram voz de prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Oliveira.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

calcados flagrante minas-gerais policia-militar-rodoviaria-pmrv-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay