PMRv intercepta carga de calçados sem procedência avaliada em R$ 500 mil
Motorista não soube dar explicações sobre a procedência dos calçados e o destino da carga
Ao vistoriar uma carga, de um caminhão Mercedes Benz, de cor branca, placa de São Paulo, patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontraram uma carga de 5.500 pares de calçados de procedência duvidosa. O material está avaliado em R$ 500 mil.
O fato ocorreu no quilômetro 99 da BR-494, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde era realizada uma blitz da PMRv. Participavam da operação o tenente Marafeli e os sargentos Gleidison, Maicon, Amorim e Maculan.
Ao ser questionado, o motorista não soube explicar de onde vinha o carregamento e nem para onde iria. Por isso, os patrulheiros lhe deram voz de prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Oliveira.
