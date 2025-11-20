Polícia Rodoviária intercepta carga de perfumes, cremes e celulares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um carregamento de perfumes, cremes de beleza e celulares, importados do Paraguai, avaliados em mais de R$ 100 mil, foi interceptado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na noite desta quarta-feira (19/11I, no quilômetro 10 da rodovia MG-255, em Frutal (MG), na região do Triângulo.

Era uma operação de rotina da PMRv. O material apreendido estava em um veículo utilitário que seguia pela rodovia, tendo como destino Uberlândia (MG).

Os patrulheiros notaram que o veículo estava muito pesado e decidiram pará-lo. No carro, um casal. A motorista demonstrou nervosismo ao ser interpelada. Os militares então decidiram vistoriar o veículo e encontraram os volumes ocultos no porta-malas e sob o banco traseiro. Eram dezenas de frascos de perfumes, hidratantes e outros cosméticos de marcas estrangeiras.

Ao ser questionado, o casal afirmou que havia adquirido a mercadoria em território paraguaio e que pretendia vender tudo em boates da região. No entanto, o casal não tinha nota fiscal que comprovasse a importação legal dos produtos.

A prática é caracterizada como descaminho, crime cometido quando produtos entram no país sem o devido pagamento de impostos.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. A motorista e o passageiro foram liberados após prestarem depoimento, e poderão responder criminalmente pelo transporte e comércio irregular de produtos importados.

Esse tipo de prática significa que, além do prejuízo aos cofres públicos, a circulação de cosméticos sem certificação representa risco ao consumidor, já que não passam por controle sanitário.