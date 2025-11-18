Organização criminosa que furtava gado, veículos e armas é alvo de operação

Uma operação integrada das forças de segurança foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18/11) para desarticular uma organização criminosa responsável por furtos de gado, veículos, defensivos agrícolas e armas de fogo em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Conceição das Alagoas, com apoio da 1ª Delegacia Regional de Uberaba e da Polícia Militar (PMMG).

As investigações identificaram um grupo estruturado que também estaria envolvido em crimes de receptação e tráfico de drogas, causando prejuízos econômicos e sociais a propriedades rurais e à população local.

A operação contou com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que atuaram para o deferimento das medidas judiciais. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, cumpridos nas primeiras horas do dia.

Cerca de 80 policiais participaram da ação, realizando buscas em vários endereços ligados aos suspeitos, com o objetivo de apreender provas, interromper as atividades criminosas e responsabilizar os envolvidos.

A PCMG e a PMMG destacaram que a operação integra um esforço permanente de combate ao crime organizado na região. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.