Assine
overlay
Início Gerais
Triângulo Mineiro

Organização criminosa que furtava gado, veículos e armas é alvo de operação

Ação conjunta da Polícia Civil e Militar cumpre mandados em Uberaba (MG); o município sofreu expressivo prejuízo econômico e social causados pela quadrilha

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 11:05

compartilhe

SIGA
x
Operação mira grupo que furtava gado, veículos e armas de fogo no Triângulo Mineiro
Operação mira grupo que furtava gado, veículos e armas de fogo no Triângulo Mineiro crédito: PMMG/Divulgação

Uma operação integrada das forças de segurança foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18/11) para desarticular uma organização criminosa responsável por furtos de gado, veículos, defensivos agrícolas e armas de fogo em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Conceição das Alagoas, com apoio da 1ª Delegacia Regional de Uberaba e da Polícia Militar (PMMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações identificaram um grupo estruturado que também estaria envolvido em crimes de receptação e tráfico de drogas, causando prejuízos econômicos e sociais a propriedades rurais e à população local.

Leia Mais

A operação contou com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que atuaram para o deferimento das medidas judiciais. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, cumpridos nas primeiras horas do dia.

Cerca de 80 policiais participaram da ação, realizando buscas em vários endereços ligados aos suspeitos, com o objetivo de apreender provas, interromper as atividades criminosas e responsabilizar os envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PCMG e a PMMG destacaram que a operação integra um esforço permanente de combate ao crime organizado na região. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

O grupo também estava envolvido em crimes de receptação e tráfico de drogas, causando prejuízos econômicos e sociais a propriedades rurais e à população local
O grupo também estava envolvido em crimes de receptação e tráfico de drogas, causando prejuízos econômicos e sociais a propriedades rurais e à população local PMMG/Divulgação

Tópicos relacionados:

minas-gerais operacao uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay