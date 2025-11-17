Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO AS PISTAS

BH: mais duas regionais entram em alerta de risco geológico forte

Barreiro e Oeste se juntam à Noroeste depois de acumulado de mais de 70 mm de chuva em 72 horas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 07:12

compartilhe

SIGA
x
Regionais do Barreiro e Oeste entram em alerta para isco geológico, elevando a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos
Regionais do Barreiro e Oeste entram em alerta para risco geológico, elevando a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos crédito: Defesa Civil/Divulgação

O grande volume de chuva em Belo Horizonte nas últimas horas fez com que mais duas regionais entrassem em alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (17/11). O alerta é emitido quando o acumulado pluviométrico atinge pelo menos 70 milímetros nas últimas 72 horas, elevando a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante a madrugada, a Defesa Civil havia informado que apenas a Regional Noroeste estava em risco geológico forte, enquanto as regionais Centro-Sul e Oeste permaneciam em risco moderado até quarta-feira (19/11).

Leia Mais

Entretanto, às 6h desta segunda-feira, a Regional Oeste deixou a classificação moderada e passou a integrar o grupo de risco forte. A Regional Barreiro também entrou em estado de alerta forte, aumentando a área de monitoramento reforçado em toda a capital. As regionais Pampulha, Leste e Centro-Sul ficam estão sob risco moderado. 

Com isso, Belo Horizonte tem agora três regionais com risco geológico forte:

  • Noroeste
  • Oeste
  • Barreiro

A orientação da Defesa Civil é que moradores dessas áreas fiquem atentos aos sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes e muros, portas e janelas que passam a emperrar, postes ou árvores inclinadas, água minando de encostas ou estalos vindos do terreno.

Novos alertas podem ser emitidos ao longo do dia, dependendo da evolução das chuvas na capital.

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h

Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)

Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay