BH: mais duas regionais entram em alerta de risco geológico forte
Barreiro e Oeste se juntam à Noroeste depois de acumulado de mais de 70 mm de chuva em 72 horas
O grande volume de chuva em Belo Horizonte nas últimas horas fez com que mais duas regionais entrassem em alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (17/11). O alerta é emitido quando o acumulado pluviométrico atinge pelo menos 70 milímetros nas últimas 72 horas, elevando a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos.
Durante a madrugada, a Defesa Civil havia informado que apenas a Regional Noroeste estava em risco geológico forte, enquanto as regionais Centro-Sul e Oeste permaneciam em risco moderado até quarta-feira (19/11).
Entretanto, às 6h desta segunda-feira, a Regional Oeste deixou a classificação moderada e passou a integrar o grupo de risco forte. A Regional Barreiro também entrou em estado de alerta forte, aumentando a área de monitoramento reforçado em toda a capital. As regionais Pampulha, Leste e Centro-Sul ficam estão sob risco moderado.
Com isso, Belo Horizonte tem agora três regionais com risco geológico forte:
- Noroeste
- Oeste
- Barreiro
A orientação da Defesa Civil é que moradores dessas áreas fiquem atentos aos sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes e muros, portas e janelas que passam a emperrar, postes ou árvores inclinadas, água minando de encostas ou estalos vindos do terreno.
Novos alertas podem ser emitidos ao longo do dia, dependendo da evolução das chuvas na capital.
Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h
Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)
Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.