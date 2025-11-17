BH: mais duas regionais entram em alerta de risco geológico forte

O grande volume de chuva em Belo Horizonte nas últimas horas fez com que mais duas regionais entrassem em alerta de risco geológico forte nesta segunda-feira (17/11). O alerta é emitido quando o acumulado pluviométrico atinge pelo menos 70 milímetros nas últimas 72 horas, elevando a possibilidade de deslizamentos, queda de muros e desabamentos.

Durante a madrugada, a Defesa Civil havia informado que apenas a Regional Noroeste estava em risco geológico forte, enquanto as regionais Centro-Sul e Oeste permaneciam em risco moderado até quarta-feira (19/11).

Entretanto, às 6h desta segunda-feira, a Regional Oeste deixou a classificação moderada e passou a integrar o grupo de risco forte. A Regional Barreiro também entrou em estado de alerta forte, aumentando a área de monitoramento reforçado em toda a capital. As regionais Pampulha, Leste e Centro-Sul ficam estão sob risco moderado.

Com isso, Belo Horizonte tem agora três regionais com risco geológico forte:



Noroeste

Oeste

Barreiro

A orientação da Defesa Civil é que moradores dessas áreas fiquem atentos aos sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes e muros, portas e janelas que passam a emperrar, postes ou árvores inclinadas, água minando de encostas ou estalos vindos do terreno.

Novos alertas podem ser emitidos ao longo do dia, dependendo da evolução das chuvas na capital.

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h

Barreiro: 40,5 (17,2%)

Centro Sul: 53,2 (22,5%)

Hipercentro: 18,6 (7,9%)

Leste: 47 (19,9%)

Nordeste: 38,6 (16,4%)

Noroeste: 74 (31,4%)

Norte: 24,4 (10,3%)

Oeste: 63,4 (26,9%)

Pampulha: 45,2 (19,2%)

Venda Nova: 25,5 (10,8%)



Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Recomendações