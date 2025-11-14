Grande BH: homem paga adiantado por carro, desiste e tenta matar vendedor

Um homem de 43 anos tentou matar outro por causa de uma desavença envolvendo a venda de um carro na noite dessa quinta-feira (13/11), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência terminou com quatro homens presos, dois deles apontados pela Polícia Militar como ligados ao tráfico de drogas da capital.

Segundo a PM, uma jovem de 25 anos relatou que havia vendido um Volkswagen Gol branco a um dos suspeitos, que pagou R$ 3 mil como adiantamento. No entanto, ao ver o veículo no dia 1º de novembro, o comprador desistiu da aquisição e exigiu o dinheiro de volta, o que gerou atrito entre as partes. O namorado da mulher, de 33 anos, que também participou das negociações tentou intervir, mas a situação não foi resolvida.

Como o dinheiro não foi devolvido, doze dias depois, na noite dessa quinta-feira (13/11), um Chevrolet Prisma preto com dois ocupantes interceptou o Peugeot onde estava o namorado da mulher e efetuou vários disparos. O casal procurou a Polícia Militar, que, depois de ouvir a história, foi até a casa de um dos suspeitos de ter atirado no carro e o prendeu.

Enquanto isso, os militares receberam outra ocorrência: um suposto roubo em uma residência. No local, o morador afirmou ter sido vítima de invasão, agressões, roubo de um cordão avaliado em R$ 20 mil e de um tiro de raspão na mão. Contudo, a PM desconfiou da história, já que os supostos autores ainda estavam na casa e eram irmãos da “vítima”.

Os policiais descobriram que o morador se apresentava como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e mantinha duas armas e munições na residência. No imóvel também foram encontrados haxixe e R$ 60 mil em moedas. Uma pistola calibre .40 e dez munições foram apreendidas com um dos envolvidos.

A polícia identificou ainda que um dos supostos autores do “roubo” tinha características semelhantes às descritas pela namorado alvo da tentativa de homicídio. Ao verificar os antecedentes, os militares constataram que ele e o pai, autores do falso roubo, são líderes do tráfico no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.

Não se sabe porque os três indivíduos simularam o falso roubo. Os quatro homens envolvidos nas ocorrências foram levados para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.