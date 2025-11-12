Corrida Legendários em BH será no próximo sábado e terá momento de louvor

A “LGND’S RUN Belo Horizonte”, corrida do movimento Legendários, vai ser realizada na capital mineira no próximo sábado (15/11). O evento vai contar com percursos de 2km, 3km, 5km e 10km, além de corrida para crianças e momento de louvor.

A corrida, a primeira do movimento no país, vai ter ponto de encontro e largadas no Expominas BH, na Avenida Amazonas, Bairro Gameleira, Região Oeste da cidade. A cerimônia de abertura será às 7h.

Apesar de as ações do movimento Legendários serem realizadas apenas por homens, mulheres também podem se inscrever na LGND’S RUN. “Para mostrar que os homens são transformados, e as famílias também”, afirma Rodrigo Belles, organizador da corrida e legendário. Ele, que é educador físico e administrador, explica também que a corrida foi marcada para o sábado porque domingo é dia de culto.

“A corrida foi criada para mobilizar famílias, atletas e voluntários em torno do mesmo propósito: promover uma vida equilibrada, inspirar atitudes de superação e fortalecer o espírito comunitário”, afirma Chepe Putzu, criador do Legendários na Guatemala. Ele informa ainda que o evento promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, com meta de 3 toneladas.

A arena de concentração da corrida será aberta às 6h da manhã, com cerimônia de abertura às 7h, seguida de sessões de alongamento e largadas em ondas. O evento também contará com shows, cerimônia de premiação e medalhas de participação. Os cinco primeiros colocados masculinos e femininos nas corridas de 5 km e 10 km ganharão troféus e medalhas especiais. Na arena LGND’S RUN terá também uma loja com produtos dos Legendários.

Legendários em BH: vereador quer data em apoio a grupo que só aceita homens

Quais são as modalidades?

Caminhada 3 Km

Corrida 5 Km

Corrida 10 Km

Corrida Kids (para crianças nascidas entre 2012 e 2021) 50 a 400 metros

Todos os participantes da corrida e da caminhada que completarem os percursos corretamente receberão ao final do evento uma medalha de participação.

Quais os valores?

O valor da inscrição no primeiro lote é de R$ 120. A meia-entrada — para maiores de 60 anos, menores de 18 anos ou pessoas com deficiência — é de R$ 70. Crianças que vão participar da corrida kids precisam de inscrição.

A organização incentiva que os participantes levem 1 kg de alimento não perecível.

Cronograma

06h00 – Abertura da arena

07h00 – Alongamentos

07h20 – Início da largada dos 10 km

07h40 – Início da largada dos 5 km

07h50 – Início da largada da caminhada

09h00 – Início do 1º show louvor

10h00 – Início da corrida kids (divisão por idade)

10h30 – Início da premiação

11h00 – Início do 2º show

12h30 – Término do evento

Quando e onde será a retirada dos kits?

Endereço: BR-356, 7515 - Belvedere, Belo Horizonte

Quarta-feira, dia 12/11 de 10h00 às 20h00

Quinta-feira, dia 13/11 de 10h00 às 20h00

Sexta-feira, dia 14/11 de 10h00 às 18h00

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço - LGND’S RUN

Data: 15 de novembro de 2025

Horário: das 07:00 às 12:30

Local da corrida: Expominas BH - Avenida Amazonas, Gameleira, Belo Horizonte - MG