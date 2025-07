"Legendários, lixos": prefeitura é pichada e prefeito promete investigar

Brenda Fernandes, especial para o EM

O prédio da Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, amanheceu pichado com as palavras "legendários", "lixos" e "cornos" nesta sexta-feira (25/7). O prefeito Gleidson Azevedo (Novo), que é membro do movimento cristão Legendários, repudiou o ato e prometeu apuração rigorosa.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito questiona se a motivação do crime seria religiosa. Ele relaciona o episódio à sua participação em eventos recentes na cidade, como o "Celebra" e o "Evangelizar é Preciso", este último com a presença do padre Reginaldo Manzotti no sábado passado.

"O Estado pode ser laico, mas Divinópolis é do Senhor. Será que picharam por causa do slogan da prefeitura? Ou porque eu sou legendário? Isso é perseguição e intolerância", afirmou Gleidson, que é irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

O prefeito também comparou o caso ao de Débora, condenada por escrever com batom durante os atos de 8 de janeiro. "Lá, a Débora pegou 14 anos de prisão. E olha que lá o Amor Venceu. Aqui vamos investigar. Será que haverá dois pesos e duas medidas?", questionou.

Débora Rodrigues dos Santos escreveu "perdeu, mané" na estátua "A Justiça" durante os atos de 8 de janeiro. Ela foi condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Câmeras devem ajudar a identificar autor

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, serão levantadas, inicialmente, imagens para tentar identificar os responsáveis e, na sequência, acionar a Polícia Civil. A ocorrência deve ser registrada na segunda-feira (28/7).

Segundo o prefeito, o ataque ultrapassa o campo político. "Me ofendendo, vocês estão ofendendo todos os cristãos de Divinópolis", disse.

A frase "Divinópolis é do Senhor", mencionada pelo prefeito, tem sido usada como slogan da gestão desde o início deste segundo mandato.