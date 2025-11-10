Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Ex-prefeito de cidade de MG é baleado no peito

Fernando de Almeida, de 42 anos, foi atingido por dois disparos e levado consciente ao hospital em Manhuaçu

Wellington Barbosa
Repórter
10/11/2025 10:41

Ex-prefeito de Martins Soares foi baleado no peito e braço esquerdo, sendo levado consciente para Manhuaçu (MG)
Ex-prefeito de Martins Soares foi baleado no peito e braço esquerdo, sendo levado consciente para Manhuaçu (MG)

O ex-prefeito de Martins Soares, Fernando de Almeida, de 42 anos, foi baleado nesse sábado (8/11) no distrito de Pinheiro de Minas (MG), na Região da Zona da Mata.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma testemunha que trabalha na propriedade da vítima contou que Fernando conversava com servidores da saúde nas proximidades de um curral quando dois homens, em uma motocicleta vermelha, se aproximaram e dispararam de cinco a seis tiros na direção dele.

O ex-prefeito tentou correr para uma estrada próxima e se abrigar, mas foi atingido no braço esquerdo e no peito. Depois do ataque, os suspeitos fugiram do local. A vítima foi levada ao posto de saúde de Martins Soares e, em seguida, transferida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, consciente e em estado estável.

Durante as buscas, os militares encontraram fragmentos da carenagem da motocicleta e pedaços de uma viseira de capacete deixados no chão depois de uma queda dos suspeitos durante a fuga.

A Polícia Militar realizou cerco e buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. 

Tópicos relacionados:

ex-prefeito minas-gerais pm

