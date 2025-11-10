Homem é encontrado morto pela mãe em calçada de BH
Vítima, de 47 anos, estava em frente de casa e teve a morte confirmada pelo Samu; perícia vai apurar o que causou o óbito
Um homem de 47 anos foi encontrado morto em um passeio ao meio-dia desse domingo (9/11), no Bairro Vila Maria, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima relatou que o filho estava caído na calçada em frente à residência, apresentando lesões e sinais de embriaguez. Com a ajuda de vizinhos, ela conseguiu levá-lo para dentro de casa e acionou o Samu, que constatou a morte.
A mulher contou que o filho era usuário de álcool e drogas e que frequentemente voltava ferido para casa, resultado de quedas e brigas.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Apesar das lesões pelo corpo, as causas da morte ainda serão investigadas.
