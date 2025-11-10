Assine
MORTE

Homem é encontrado morto pela mãe em calçada de BH

Vítima, de 47 anos, estava em frente de casa e teve a morte confirmada pelo Samu; perícia vai apurar o que causou o óbito

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/11/2025 07:10

Corpo do homem foi encontrado ao meio-dia em vila de Belo Horizonte
Corpo do homem foi encontrado ao meio-dia em vila de Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 47 anos foi encontrado morto em um passeio ao meio-dia desse domingo (9/11), no Bairro Vila Maria, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima relatou que o filho estava caído na calçada em frente à residência, apresentando lesões e sinais de embriaguez. Com a ajuda de vizinhos, ela conseguiu levá-lo para dentro de casa e acionou o Samu, que constatou a morte.

A mulher contou que o filho era usuário de álcool e drogas e que frequentemente voltava ferido para casa, resultado de quedas e brigas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Apesar das lesões pelo corpo, as causas da morte ainda serão investigadas.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais pm

