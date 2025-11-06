Ruy Muniz compra Automóvel Clube de Montes Claros

O imóvel do Automóvel Clube de Montes Claros, fechado há quase oito anos, foi comprado pelo ex-prefeito da cidade-polo do Norte de Minas e empresário da área educacional Ruy Muniz. A informação foi confirmada pelo próprio Muniz, que, em entrevista ao Estado de Minas, anunciou que vai reativar a parte social do clube e manter a estrutura e fachada do prédio. Ele informou também que será construído um centro de especialidades médicas no espaço da entidade antes destinado ao lazer (piscina) e a uma academia.

Ruy Muniz vai desembolsar cerca de R$ 5,2 milhões na aquisição de cotas de sócios e pagamento de dívidas do clube. Por outro lado, ele anunciou que serão aplicados cerca de R$ 100 milhões na construção do centro de saúde.

Fundado há mais de 60 anos, o Automóvel Clube de Montes Claros já foi palco de reuniões importantes, nas quais foram tomadas decisões de grande interesse do estado e do país, e recebeu nomes de destaque na política nacional como os ex-presidentes Tancredo Neves, Itamar Franco e Fernando Collor.

Devido a dívidas, desde janeiro de 2018, a entidade, cujo nome oficial é “Brasil – Sociedade Cultural, Recreativa e Esportiva – Automóvel Clube de Montes Claros”, foi fechada e a sociedade, dissolvida. Após a dissolução, o patrimônio do clube passou a ser administrado por um grupo de 75 sócios efetivos em dia com suas obrigações com a entidade. Também desde 2018 o grupo de sócios começou a buscar alternativas para pagar as dívidas e vender o patrimônio da agremiação.

Para assumir a propriedade do imóvel, Ruy Muniz adotou a estratégia de comprar individualmente as cotas dos sócios efetivos do clube. Ele adquiriu as cotas de 40 dos 75 sócios efetivos. Como proprietário da maioria das cotas, o ex-prefeito e empresário se tornou uma espécie de “sócio majoritário”, com direito ao comando de todo patrimônio, em situação semelhante ao detentor do controle acionário de uma empresa.



NEGOCIAÇÃO



Muniz adquiriu as cotas dos 40 sócios efetivos pelo valor unitário de R$ 50 mil, mais um bônus no mesmo valor, ou seja, R$ 100 mil para cada um deles, conforme revelou o cirurgião-dentista Paulo César Santos, último presidente do Automóvel Clube que participou da negociação. Com isso, serão desembolsados R$ 4 milhões para o pagamento aos 40 sócios.

De acordo com Paulo César, o ex-prefeito assumiu também o compromisso de pagar o passivo do clube, que soma cerca de R$ 1,2 milhão, incluindo débitos de impostos municipais, dívidas junto à Receita Federal e contas de água e luz em atraso, além de dívidas perante aos sócios que emprestaram dinheiro à entidade. “Já pagamos todas as dívidas trabalhistas em acordo com os 12 antigos funcionários”, informou o ex-presidente do Automóvel Clube.

No total, Muniz vai desembolsar cerca de R$ 5,2 milhões para assumir o comando do Automóvel Clube , que tem 6 mil metros quadrados de área construída, erguido em um terreno de 3,6 mil metros quadrados. De acordo com corretores locais, no entanto, o imóvel, situado em frente a uma praça, em um ponto valorizado no Centro da cidade, vale pelo menos R$ 12 milhões, ao preço de mercado de R$ 2 mil por metro quadrado de área construída.

O ex-presidente Paulo César Santos disse que o grupo de sócios do clube fez várias tentativas para a venda direta do imóvel, mas não encontrou interessados. Por isso, fez a mudança no estatuto da entidade, permitindo que um sócio pudesse comprar cotas de outros associados, o que facilitou o negócio com Ruy Muniz. “Foi uma maneira que encontramos para dar uma destinação digna ao clube, por tudo que ele representa para a cidade. Eu ficaria muito contrariado se visse o prédio do Automóvel Clube jogado no chão”, declarou Santos.Muniz explicou que os 35 associados que não participaram da negociação ainda terão direito de escolha, podendo vender suas cotas para o “sócio majoritário” ou continuarem como sócios comuns, participando das atividades do clube.



VOLTA DAS FESTAS

Ao EM, Ruy Muniz disse que o Automóvel Clube vai passar a ser administrado por um fundo de investimentos ligado às Faculdades Unidas Norte de Minas (Funorte), fundada por ele. Assegurou que a estrutura e a fachada do prédio serão preservadas integralmente.

Também disse que o clube voltará a ser alugado para eventos como solenidades, formaturas e sediará festas semelhantes às que ocorriam no local no passado, como os bailes de Réveillon e até festas de carnaval. Para isso, salientou, será feita uma parceria com promotores de eventos da cidade. Anunciou ainda o retorno da galeria de artes do clube.

Muniz disse que o Centro de Especialidades Médicas será vinculado ao Hospital de Clínicas Mário Ribeiro, pertencente à Funorte/Soebras, do grupo do empresário. De acordo com ele, serão investidos cerca de R$ 50 milhões na construção do prédio e outros R$ 50 milhões em equipamentos.. Os recursos serão disponibilizados por um fundo de investimentos ligados ao grupo Funorte/Soebrás.



PRESENÇAS ILUSTRES

O Automóvel Clube foi inaugurado em 1964. Além de festas, antigos bailes de carnaval e espetáculos artísticos, sediou eventos públicos de destaque. Em 1984, Tancredo Neves (1910-1985) participou de uma reunião de governadores do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), um dos últimos eventos públicos de destaque antes de deixar o governo de Minas para concorrer à Presidência da República no Colégio Eleitoral, quando derrotou Paulo Maluf, em janeiro de 1985.

Em outra reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, em 1987, o, até então, pouco conhecido governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, abandonou o encontro, com xingamentos ao então presidente da República José Sarney, ganhando os holofotes da imprensa nacional. Em novembro de 2002, o mesmo Automóvel Clube sediou a solenidade de entrega do título de doutor Honoris Causa da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) ao ex-presidente Itamar Franco (1930/2011), que estava à frente do governo de Minas.