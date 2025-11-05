Tempo em BH: chuva continua nesta quarta-feira (5/11)? Veja a previsão

O dia começou chuvoso em algumas regiões de Belo Horizonte nesta quarta-feira (5/11), com céu nublado e temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã. A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,6°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 31 °C. Segundo a Defesa Civil a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% à tarde, e há possibilidade de raios e rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

A capital está em alerta para pancadas de chuva, com validade até 8h desta quinta-feira (6/11). A previsão é de precipitação entre 20 e 30 milímetros, acompanhada de raios e rajadas de vento de até 50 km/h, conforme a Defesa Civil.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Nas regionais, as temperaturas mínimas variaram entre 17,6 °C e 19,9 °C. No Barreiro, os termômetros marcaram 19,2 °C; no Centro-Sul, 18,1 °C; na Oeste, 17,6 °C, com sensação térmica de 9,9 °C; na Pampulha, 19,9 °C, com sensação de 21,4 °C; e em Venda Nova, 19,7 °C.

Acumulado mensal de chuvas (mm) das últimas 14h até às 7h20 do dia 5/11

Barreiro: 4,0 (1,7%)

Centro Sul: 0,6 (0,3%)

Hipercentro: 0,0 (0,0%)

Leste: 0,2 (0,1%)

Nordeste: 4,4 (1,9%)

Noroeste: 4,6 (1,9%)

Norte: 3,0 (1,3%)

Oeste: 0,6 (0,3%)

Pampulha: 6,4 (2,7%)

Venda Nova: 9,2 (3,9%)

Média Climatológica NOVEMBRO 236 mm

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas, as típicas pancadas de fim de tarde são esperadas para o centro, norte e oeste do estado. A combinação entre calor e alta umidade favorece as chuvas de primavera nessas regiões. No restante do estado, o tempo deve seguir com variação de nebulosidade e apenas chuvas isoladas. Em todas as regiões mineiras, o tempo segue abafado.

Início do período chuvoso

O mês de novembro marca o estabelecimento da estação chuvosa em Minas Gerais. As pancadas de fim de tarde e noite tornam-se mais frequentes devido à combinação entre calor e alta umidade.

Nessa época do ano, o canal de umidade da Amazônia se intensifica, favorecendo a formação de grandes áreas de instabilidade. Quando esse canal se associa a frentes frias, pode formar-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sistema responsável por chuvas contínuas por quatro dias ou mais em regiões do Sudeste, incluindo grande parte do território mineiro.

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:

Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.

Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.

Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.

Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.

Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.

Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.