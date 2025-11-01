Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Chove no primeiro dia de novembro em Belo Horizonte? Veja a previsão

Segundo a Defesa Civil, o mês começa com temperaturas amenas na capital; a previsão é de que os termômetros cheguem aos 29 °C

01/11/2025 10:25

Há previsão de chuva forte para esse sábado (1/11) em BH
Há previsão de chuva forte para esse sábado (1/11) em BH

Novembro começa com possibilidade de chuva forte em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o primeiro dia do mês é de temperaturas amenas na cidade e a previsão é de que os termômetros cheguem a temperatura máximo de 29 °C.

Às 2h deste sábado (1/11), a mínima aferida foi de 16,3 °C, na regional Oeste, com sensação térmica de 7,3 °C .

Ainda conforme o órgão, o céu na capital deve ficar nublado e há chance de pancadas de chuva, que podem ser intensas e vir junto a raios e rajadas de ventos eventuais. No período da tarde, a umidade relativa do ar alcança 50%.

Para este domingo (2/11), a expectativa é céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas entre 17ºC e 29ºC. Também pode haver precipitação, com raios e rajadas de vento. A umidade relativa do ar fica em torno do mínimo de 45%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional, na madrugada deste sábado, de acordo com a Defesa Civil:

- Barreiro: 17,9 °C, às 4h05

- Centro-Sul: 17,4 °C, às 2h05

- Oeste: 16,3 °C, com sensação térmica de 7,3 °C às 2h

- Pampulha: 19,0 °C com sensação térmica de 19,9 °C às 5h

- Venda Nova: 18,8 °C às 4h30

